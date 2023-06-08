Об этом сообщает пресс-служба.

"После того, как рашисты подорвали Каховскую ГЭС, мы все чувствуем гнев и ярость, которую мы можем и должны перевести в активные действия", - рассказал в видео активист Алекс.

Движение призывает к 12 июня Дня России сжигать их флаги, символы, газеты, продукты: "Необходимо показать массовый протест".

Также активист "Желтой ленты" обратился к российским оккупантам на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины.

"Геноцид украинского народа, репрессии, экоцид, за которые вы величественно будете нести ответственность в суде, нас не запугают. Потому что мы будем свободны, а вы – в Гааге!" – подчеркнул Алекс.

Видео сожжения отправлять необходимо на чат-бот "Вместе" .