"Жги российское": движение "Желтая Лента" призвало партизан к новой акции ко Дню РФ
В четверг, 8 июня, движение "Желтая Лента" запускает новую акцию "Жги русское" ко Дню РФ, чтобы поздравить рашистов на украинских землях
Об этом сообщает пресс-служба.
"После того, как рашисты подорвали Каховскую ГЭС, мы все чувствуем гнев и ярость, которую мы можем и должны перевести в активные действия", - рассказал в видео активист Алекс.
Движение призывает к 12 июня Дня России сжигать их флаги, символы, газеты, продукты: "Необходимо показать массовый протест".
Также активист "Желтой ленты" обратился к российским оккупантам на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины.
"Геноцид украинского народа, репрессии, экоцид, за которые вы величественно будете нести ответственность в суде, нас не запугают. Потому что мы будем свободны, а вы – в Гааге!" – подчеркнул Алекс.
Видео сожжения отправлять необходимо на чат-бот "Вместе" .
- 29 мая в эфире Еспресо заявила начальница объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила , что украинские Силы сопротивления постоянно передают российским оккупационным войскам инструкции для того, чтобы не идти в бой.
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