Жеваго утверждает, что не давал взяток судьям ВС: официальное письмо в НАБУ и САП
Константин Жеваго не имеет никакого отношения к противоправным действиям, расследуемым правоохранительными органами по делу о коррупции в Верховном Суде Украины
Об этом говорится в официальном письме, направленном предпринимателем в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Копию документа распространила пресс-служба предпринимателя.
В письме утверждается, что информация о неправомерной выгоде, которую могли получить судьи ВС вроде бы от имени Жеваго, не соответствует действительности. Предприниматель сообщил НАБУ и САП, что готов сотрудничать со следствием по этому делу в соответствии с Конституцией Украины, Уголовно-процессуальным кодексом и международными соглашениями. "Да, я готов к полному сотрудничеству со следствием и прокуратурой. Готов участвовать во всех следственных и процессуальных действиях, давать объяснения, показания", - подчеркнул Жеваго.
Он также проинформировал правоохранительные органы, что проживает во Франции, однако готов к участию в процессуальных действиях в соответствии с международными соглашениями. В частности, Жеваго согласен участвовать в следственных действиях на территории посольства Украины во Франции.
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