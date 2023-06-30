Жеваго: украинские чиновники радикально увеличили свое влияние и аппетиты, государство контролирует банки, медиа, оказывает давление на бизнес
В Украине влияние государства на экономику рекордно увеличилось, что не соответствует европейским практикам и не будет приемлемо в условиях членства в ЕС
Об этом написал в колонке Forbes Ukraine украинский предприниматель Константин Жеваго.
"Как только Украина победит в войне с Россией, мы пойдем в Евросоюз. Нам придется работать по европейским и цивилизационно признанным правилам. Это значит, что государство будет выполнять роль арбитра в экономических вопросах, а не игрока. Сейчас в Украине не так. По подсчетам Forbes Ukraine, в ноябре 2022 года доля перераспределения ВВП через бюджет достигла рекордных 78% против обычных для мирных времен менее 40%. На государство работают более 6 млн украинцев или каждый третий трудоспособного возраста", - написал Жеваго.
Предприниматель подчеркнул, что государство усилило влияние, в том числе на медиа и бизнес.
"Украинские чиновники радикально увеличили свое влияние, бюджеты и аппетиты. Государство контролирует не только силовиков и социальную сферу. Оно контролирует банки, усилило влияние на рынок медиа, национализировало, наложило санкции или изъяло на период военного времени сотни частных компаний. Иногда это можно объяснить о причинами: война, мобилизация ресурсов, сомнительные или даже враждебные собственники. А иногда такие решения вызывают удивление и возмущение", - написал Жеваго.
Предприниматель отметил, что давление со стороны государства испытали в том числе связанные с ним компании.
"Я не нейтрален в этом вопросе. Связанные с моей семьей компании пострадали от этого огосударствления. Акции предприятия "АвтоКрАЗ" якобы временно перешли под контроль государства, что иначе как экспроприацией я назвать не могу. Идет давление на другие компании", - написал Жеваго.
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