Жеваго: Следователи и прокуроры готовы никогда не закрывать дело банка "Финансы и Кредит", чтобы я оставался в розыске

Об этом Жеваго рассказал в интервью Forbes .

По его словам, дело о выводе $113 млн из банка "Финансы и Кредит" сейчас остановлено и его не рассматривают.

"Дело остановлено, его не рассматривают, и оно может в таком виде находиться еще 50 лет. Именно этим меня пугают следователи и прокуроры. Говорят, что готовы его никогда не закрывать, чтобы я оставался в розыске. А я им говорил: ребята, ну где же я в розыске, я к вам обращался 15–17 раз, допросите меня, пожалуйста, дайте мне возможность альтернативы залогу, я оплачу залог и будем расследовать это дело, подадим его в суд или вы его закрываете. Я хочу вернуться в страну как можно скорее – тогда и туда, где будут уважать мои базовые гражданские права в соответствии с Конституцией Украины.

Я готов встретиться с вами (представителями украинских правоохранительных органов) в любой стране мира или провести видеоконференцию. Не надо делать таких дел, чтобы показать меня в наручниках по телевидению ради своего пиара", - сказал Жеваго.

Предприниматель отверг обвинение, что дело не двигается якобы из-за невозможности его допросить на территории Украины.

"А что им мешает допросить меня на территории Швейцарии, Великобритании или Франции? Закон это позволяет. Я не хочу, чтобы повторился 2019 год, когда коррумпированные политики позвали меня в Офис президента и сказали: или вы платите такую сумму денег и мы это продаем обществу, что мы "расчехлили" олигарха, или вы не платите такую сумму денег, после чего уезжаете. Я тогда говорил, что заплачу любую сумму, которую мне присудит Верховный Суд. Если я должен - буду платить. Если не должен - как объясню своим акционерам, партнерам, семье, что я должен платить политическую взятку?" – спросил Жеваго.

Он отметил, что отказался гасить кредиты судостроительного завода "Залов", расположенного в аннексированном Крыму и Стахановского вагоностроительного завода, который был уже в ОРЛО.

"Я сказал извините. Я честный предприниматель, ожидавший защиты своей собственности со стороны государства за уплачиваемые налоги. Так же, как вы ожидаете, что полиция будет защищать вашу машину, стоящую под домом, или ваш сон, когда вы спите ночью. Когда государство не защитило и у меня все это украли, порезали или аннексировали, ну скажите, почему я должен за эти активы платить в государство?

И еще, почему эти требования несправедливы. Государственные банки, потерявшие много активов в Крыму, ОРДЛО получили докапитализацию от государства. А частные банки, как говорила Гонтарева, были "до лампочки" и никого не беспокоили. При том, что по Конституции все формы собственности равны. Это свидетельствует о том, что ни Гонтарева не компетентна, ни приведённое ею правление", - констатировал Жеваго.

Он подчеркнул, что тогдашняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева закрыла банк "Финансы и Кредит" в угоду своим обстоятельствам.

"Я просто хочу сказать, что спасал банк и вложил туда огромную кучу денег, один из немногих. И после этого Гонтарева его закрыла. В угоду не финансовым, а личным обстоятельствам", - подчеркнул Жеваго.

Он также отметил, что не согласился с заключением Фонда гарантирования вкладов, что по делу банка "Финансы и Кредит" ущерб по вине менеджмента составляет 12,7 млрд грн.

"Нельзя переводить вину государства на владельцев банка. Туда включается Стахановский вагоностроительный завод, который при реализации $900 млн в год выпускал 9000 вагонов. Он имел EBITDA более $100 млн. Там работало 5600 человек. Да, имел кредиты $170 млн, от разных банков, в частности от "Финансы и Кредит". Но это здоровые метрики. Если долг до EBITDA был меньше двух - это здоровая ситуация.

Теперь государство говорит, чтобы мы погасили все, что должны по Стахановскому заводу и керченскому заводу "Залив". Я говорю – нет. Если я потерял эти активы в Луганской области, потому что вы меня не защитили, то вы ответственны за это. Именно государство с нашими Вооруженными силами должно было защищать Крым и восточные области, но оказалось неготовым. Если не согласны – пойдем в суд. Если суд скажет, что я должен заплатить за Крым, Луганск и Донецк – я буду платить", - заверил Жеваго.