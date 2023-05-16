Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"У нас в Украине огромный бизнес, где я являюсь совладельцем вместе с крупнейшими мировыми инвесторами. Наш бизнес сотрудничает с более чем 20 юридическими компаниями в Украине. Поэтому, я не знаю адвоката о котором идет речь (НАБУ обнародовало аудиозапись. На ней человек, который Бюро представляет как предпринимателя Константина Жеваго, разговаривает с адвокатом.Последний, по версии антикоррупционного ведомства, передал взятку Князеву, - ред) , поскольку его фамилии даже не называют. Однако, безусловно, я общаюсь вместе со своими адвокатами, работающими в нашей компании. также со многими нашими юристами, поскольку я всегда хочу знать, какие у нас перспективы по тому или иному делу", - объяснил Жеваго.

Предприниматель отметил, что готов сотрудничать со следствием и рассказать стражам порядка все, что знает.

"Я общался и общаюсь со многими юристами. Я не знаю, где сейчас и кем стали отдельные адвокаты, с которым мы когда-то сотрудничали. Именно поэтому я также не знаю, о какой записи идет речь и где ее взяли. Фамилии этого адвоката не называют. Однако хочу еще раз подчеркнуть, что когда я общался и общаюсь с разными адвокатами, то делаю это в присутствии своих юристов. Я не могу сейчас прокомментировать эту ситуацию с пленками, но могу сказать, что сейчас мы работаем с 20 адвокатскими компаниями по разным делам. Поэтому я не могу идентифицировать адвоката о котором идет речь. Также трудно сказать действительно ли на пленке записан мой голос. Однако я готов сотрудничать со следствием и расскажу все, что знаю", - добавил он.