Об этом Жеваго заявил в интервью Forbes .

На вопрос о том, как Жеваго стал фигурантом дела о коррупции в Верховном Суде, и как его фамилия оказалась рядом с Князевым по делу о взятке, он отметил, что не касается этого дела.

"Я никакого отношения не имею к этому делу. Считаю, что дело компании Ferrexpo и мое имя появились там, потому что мы работали со многими юристами – нас защищало пять или шесть юридических компаний, и весь юридический рынок Украины знал об этом деле и ожидал решение. То есть 100% она очень много обсуждалась повсюду", - отметил он.

Он отметил, что дело Князева узнал из телевизора и начал получать сообщения ночью того дня, когда произошло задержание Князева.

"И где-то ориентировано через два-три часа после того, как произошло задержание, начали появляться спекуляции в разных СМИ, в желтой прессе. Понятно, что такое могло произойти в отношении любого человека. И это совпадало по времени с одним из крупнейших дел Верховного Суду, который касался пакета акций 40%, который незаконно отобрали у Ferrexpo 20 лет спустя, как он его приобрел и который сегодня стоит несколько сотен миллионов долларов", - добавил он.

Отвечая на вопрос о получении обращения со стороны правоохранительных органов, Жеваго отметил, что не получал никакого обращения и не понимает своего статуса по этому делу.

"Готовлю документы, чтобы обратиться за предоставлением пояснений относительно своего статуса. Я готов предоставить следствию любую информацию по этому делу. Я хочу сотрудничать и доказать, что никакого отношения ни я, ни наши юристы, ни компания Ferrexpo к никаким незаконным действиям по этому делу. дела или каких-либо других дел не имели, не имеют и не будут иметь", - сказал Жеваго.