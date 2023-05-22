Жеваго о деле с Князевым: Я не понимаю свой статус в нем. Готовлю документы, чтобы получить объяснение
Предприниматель Константин Жеваго прокомментировал дело Князева и отметил, что не понимает своего статуса в нем и готовит документы, чтобы получить пояснения
Об этом Жеваго заявил в интервью Forbes .
На вопрос о том, как Жеваго стал фигурантом дела о коррупции в Верховном Суде, и как его фамилия оказалась рядом с Князевым по делу о взятке, он отметил, что не касается этого дела.
"Я никакого отношения не имею к этому делу. Считаю, что дело компании Ferrexpo и мое имя появились там, потому что мы работали со многими юристами – нас защищало пять или шесть юридических компаний, и весь юридический рынок Украины знал об этом деле и ожидал решение. То есть 100% она очень много обсуждалась повсюду", - отметил он.
Он отметил, что дело Князева узнал из телевизора и начал получать сообщения ночью того дня, когда произошло задержание Князева.
"И где-то ориентировано через два-три часа после того, как произошло задержание, начали появляться спекуляции в разных СМИ, в желтой прессе. Понятно, что такое могло произойти в отношении любого человека. И это совпадало по времени с одним из крупнейших дел Верховного Суду, который касался пакета акций 40%, который незаконно отобрали у Ferrexpo 20 лет спустя, как он его приобрел и который сегодня стоит несколько сотен миллионов долларов", - добавил он.
Отвечая на вопрос о получении обращения со стороны правоохранительных органов, Жеваго отметил, что не получал никакого обращения и не понимает своего статуса по этому делу.
"Готовлю документы, чтобы обратиться за предоставлением пояснений относительно своего статуса. Я готов предоставить следствию любую информацию по этому делу. Я хочу сотрудничать и доказать, что никакого отношения ни я, ни наши юристы, ни компания Ferrexpo к никаким незаконным действиям по этому делу. дела или каких-либо других дел не имели, не имеют и не будут иметь", - сказал Жеваго.
- 19 мая Константин Жеваго в официальном письме , направленном в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру заявил, что не имеет никакого отношения к противоправным действиям, расследуемым правоохранительными органами по делу о коррупции в Верховном Суде Украины.
- 22 мая стало известно, что предприниматель Константин Жеваго заявил , что даже случайно не контактировал ни с одним судьей Верховного Суда начиная с 2019 года.
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