Жеваго: Ни с одним судьей Верховного Суда я не встречался даже случайно

Об этом Жеваго заявил в интервью Forbes .

По его словам, он не имел контактов ни с одним судьей Верховного Суда с 2019 года, когда работал в комитете Верховной Рады по правовым вопросам.

"Отвечаю со стопроцентной даже не вероятностью, а гарантией. Я не знаю ни одного судью Верховного Суда. Ни с одним судьей Верховного Суда я не встречался даже случайно, начиная с 2019 года. Почему в 2019-м? До 2019 года я был народным депутатом и работал в комитете Верховной Рады по правовым вопросам. И, безусловно, мы там рассматривали кандидатов на разные ступени судейства, поэтому случайные встречи могли быть. Но эти судьи… я даже не знаю, какая их судьба, профессионально ли они росли, стали ли судьями Верховного Суда, или не стали", - рассказал Жеваго.

Он также заявил, что никогда один на один лично не общался Олегом Грецким, который является управляющим партнером юрфирмы "Горецкий и Партнеры".

"Подтверждаю, что "Горецкий и Партнеры" работала для Полтавского и Еристовского ГОКов с 2019 года. Она получает деньги в соответствии с контрактами, которые заключала с этими ГОКами в течение последних четырех-пяти лет. Она что-то выигрывала, проигрывала, и даже сегодня эта компания ведет два дела, не имеющих никакого отношения к этому делу Верховного Суда. Она ведет дела в Апелляционном суде города Львова, а также в Киевском или Полтавском апелляционном суде.

Я не знаю, где именно, но мне доложили наши юристы, что это два дела. Я мог общаться с ним так же с помощью компьютера при участии наших юристов. Я не имею телефона этого человека, не имею его электронного адреса, никогда с этим человеком один на один лично не общался", - подчеркнул Жеваго.