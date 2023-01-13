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OPINION

Жеваго или Ткач: кто больше донатит на армию?

Сергей Марченко
13 января, 2023 пятница
10:05
Мнение

Не нужно хейтить тех, кто помогает. Это не делает нас сильнее, а нашу армию лучше оснащенной

Истории, которых лучше бы не было. Вот Михаил Ткач. Он молодец. Собрал 6 млн 100 тыс. грн на дроны. А еще собирал на пикапы и еще что-то. Молодец, без вопросов. Собрать даже не свои деньги для армии – это все равно помощь армии.

А вот тоже Михаил, и здесь он уже не молодец. Потому что упрекает Жеваго за табличку о помощи армии.

Мне кажется, это очень неправильно – упрекать людей, которые делают что-то полезное для армии, в том, что они помогают как-то неправильно, свою помощь показывают. Я погуглил и нашел статью в НВ, что с начала вторжения Жеваго помог армии и людям в общей сложности на 800 млн грн по состоянию на сентябрь прошлого года.

Это пятый результат среди всех меценатов Украины и примерно в сто раз больше, чем собрал Михаил. И да, это собственные деньги на армию, а не собранные с других людей.

Вообще претензии Ткача к тому, что Жеваго пиарится на помощи армии, странны. Потому что, если разобраться, то о сборе средств Ткача на УП вышло несколько статей. Так что большой вопрос, кто больше пиарится на помощи армии: Жеваго или Ткач, и почему Ткачу пиариться можно, а Жеваго — нет

Вообще, претензии Ткача к тому, что Жеваго пиарится на помощи армии, странны. Потому что если разобраться, то о сборе средств Ткача на УП вышло несколько статей. Так что это еще вопрос, кто больше пиарится на помощи армии: Жеваго или Ткач, и почему Ткачу пиариться можно, а Жеваго — нет.

Как раз вчера говорил с подругой-волонтеркой и она сказала, что у нее "слетел" спонсор, задонативший на 1,5 млн, из-за того, что его хейтили в соцсетях. Не нужно хейта помогающих. Это не делает нас сильнее, а нашу армию лучше оснащенной. Любой донат армии заслуживает уважения, потому что приближает победу.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блогер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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