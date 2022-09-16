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Главная война с Россией "Жестокость и бесконечные человеческие страдания": президент Эстонии назвал массовое захоронение в Изюме очередным доказательством военных преступлений России

"Жестокость и бесконечные человеческие страдания": президент Эстонии назвал массовое захоронение в Изюме очередным доказательством военных преступлений России

16 сентября, 2022 пятница
10:44
война с Россией Алар Карис

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что массовое захоронение в Изюме Харьковской области является очередным военным преступлением Российской Федерации

Об этом он написал в твиттере .

"Жестокость и бесконечные человеческие страдания, невозможно передать словами ужас, оставляемый после себя русскими солдатами в Украине. Братская могила в Изюме является еще одним доказательством военных преступлений. Наша обязанность - обеспечить ответственность, мы не успокоимся, пока виновные не предстанут перед судом ", - говорится в сообщении

  • 15 сентября Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко рассказал , что в Изюме было найдено массовое захоронение на сотни человек.
  • Владимир Зеленский отметил , что необходимые процессуальные действия уже начались.
  • Жительница Изюма Анастасия Бугера рассказала о 5 месяцах в оккупации.

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