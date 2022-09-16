Об этом он написал в твиттере .

"Жестокость и бесконечные человеческие страдания, невозможно передать словами ужас, оставляемый после себя русскими солдатами в Украине. Братская могила в Изюме является еще одним доказательством военных преступлений. Наша обязанность - обеспечить ответственность, мы не успокоимся, пока виновные не предстанут перед судом ", - говорится в сообщении

15 сентября Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко рассказал , что в Изюме было найдено массовое захоронение на сотни человек.

Владимир Зеленский отметил , что необходимые процессуальные действия уже начались.

Жительница Изюма Анастасия Бугера рассказала о 5 месяцах в оккупации.