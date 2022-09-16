"Жестокость и бесконечные человеческие страдания": президент Эстонии назвал массовое захоронение в Изюме очередным доказательством военных преступлений России
Президент Эстонии Алар Карис отметил, что массовое захоронение в Изюме Харьковской области является очередным военным преступлением Российской Федерации
Об этом он написал в твиттере .
"Жестокость и бесконечные человеческие страдания, невозможно передать словами ужас, оставляемый после себя русскими солдатами в Украине. Братская могила в Изюме является еще одним доказательством военных преступлений. Наша обязанность - обеспечить ответственность, мы не успокоимся, пока виновные не предстанут перед судом ", - говорится в сообщении
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