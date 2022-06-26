Жестокая война России против Украины повлияла на энергорынки, - Байден
Миру придется больше инвестировать в альтернативную энергетику, поскольку полномасштабная война России против Украины отразилась на энергорынках
Об этом сообщил президент США Джо Байден в ходе пресс-брифинга в ходе саммита G7 в Германии.
"Весь мир испытывает влияние жестокой войны России против Украины, и это также повлияло на наши энергорынки. Нам нужно инвестировать в проекты чистой энергетики, обеспечить, чтобы инфраструктура смогла выдержать изменения климата", – сказал американский президент.
Кроме того, следует строить железные дороги и порты для увеличения их пропускной мощности.
В частности, США импортируют в Румынию технологии для постройки первого небольшого мобильного реактора, который сможет доставлять энергоресурсы в Европу, добавил Байден.
По его словам, США готовы быть ведущим игроком в этом направлении.
"Это не помощь, не благотворительность, а инвестиции", – отметил президент США.
- Напомним, G7 должен отреагировать на удары по жилым домам в Киеве ужесточением санкционного давления, считает ОП.
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