Об этом сообщил президент США Джо Байден в ходе пресс-брифинга в ходе саммита G7 в Германии.

"Весь мир испытывает влияние жестокой войны России против Украины, и это также повлияло на наши энергорынки. Нам нужно инвестировать в проекты чистой энергетики, обеспечить, чтобы инфраструктура смогла выдержать изменения климата", – сказал американский президент.

Кроме того, следует строить железные дороги и порты для увеличения их пропускной мощности.

В частности, США импортируют в Румынию технологии для постройки первого небольшого мобильного реактора, который сможет доставлять энергоресурсы в Европу, добавил Байден.

По его словам, США готовы быть ведущим игроком в этом направлении.

"Это не помощь, не благотворительность, а инвестиции", – отметил президент США.

Напомним, G7 должен отреагировать на удары по жилым домам в Киеве ужесточением санкционного давления, считает ОП.

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