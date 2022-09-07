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Жестко и без героизма. Netflix экранизирует антивоенный роман Ремарка "На Западном фронте без перемен". Трейлер

7 сентября, 2022 среда
12:37
Культура

Роман Ремарка уже почти столетие изучают на занятиях по литературе во всем мире, а в этом году он получит чрезвычайно жестокую адаптацию в кино

Об этом пишет vogue.ua.

Новая версия "На Западном фронте без перемен", которую снял немецкий режиссер Эдвард Бергер ("Ваша честь", "Патрик Мелроуз"), выходит на Netflix 28 октября 2022 года. Этот фильм Германия собирается выдвинуть на соискание премии "Оскар" на будущей церемонии. Премьера фильма состоится на Международном кинофестивале в Торонто 12 сентября 2022 года.

"На Западном фронте без перемен" - это классическая антивоенная история, которая рассказывается с точки зрения молодого немецкого солдата во время Первой мировой войны. Сначала герой испытывает нереальный патриотический пыл под влиянием пропаганды шовинизма и национализма. Однако вскоре он узнает о чрезвычайно жестокой реальности, о том, какова на самом деле жизнь на передовой. Актер Феликс Каммерер сыграл главного героя, Пауля Боймера. Также в фильме появится звезда немецкого кинематографа Даниэль Брюль ("Бесславные выродки", "Пришелец") в роли Маттиаса Эрцбергера, подписавшего мирный договор между Антантой и Германской империей в ноябре 1918 года.

Оригинальный роман Эриха Марии Ремарка сам по себе был радикальным изображением войны, что не понравилось многим немецким читателям, воспринявшим его как потенциальную критику немецких военных усилий. Книге также противостояло все большее влияние нацистской партии в Германии 1930-х, поскольку ее пацифистское послание противоречило безудержному национализму нацистов. Когда в 1933 году партия Гитлера захватила контроль над Германией, роман "На Западном фронте без перемен" запретили, а копии книги сожгли.

Между тем в нижеприведенном трейлере ни один из ужасов войны не обошла стороной экранизация Netlix – в фильме изображены даже солдаты, которых заживо поджигали огнеметами в окопах противника. Это не типичное кино о войне – в ленте "На Западном фронте без перемен" нет ни героизма, ни больших приключений.

"Я, как и все мы, смотрю многие американские и английские фильмы, иногда среди них попадается фильм о войне или даже антивоенный фильм. И я считаю их чрезвычайно интересными. Но чувствую, что они никогда не показывают мой угол зрения, мое видение как немца , – рассказывает Эдвард Бергер The Hollywood Reporter. – В Америке, спасшей Европу от фашизма, или в Англии, подвергшейся нападению и втянутой в войну против собственной воли, солдаты вернулись домой, конечно, травмированные и психологически сломанные, но прославленные, как герои. Во многих странах война стала событием, которое воспринимается в национальной психике как нечто, чем общество частично гордится. Для немцев это с точностью до наоборот. В нашей национальной психике нет ничего, кроме вины, ужаса, террора и разрушений".

Трейлер к новому фильму вышел вчера, 6 сентября, и уже успел набрать более 0,5 млн просмотров.

  • Отметим, недавно вышел новый сериал Amazon "Властелин колец: Перстни власти", показавший лучший старт за всю историю существования сервиса.
  • Однако фильм также подвергся сокрушительной критике , в частности от Илона Маска, крайне негативно воспринявшего киноверсию бестселлера от своего конкурента в рейтинге богачей и освоении космоса Джефа Безоса.

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