Жесткий шантаж для переговоров с Байденом, - генерал-майор СБУ Ягун об эскалации РФ у границ Украины

Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.



"Вот все манипуляции с войсками, с давлением на Украину - это "хотелка" Путина, чтобы войти в круг мировых лидеров, которые могут себе позволить провести встречу с президентом США, когда он хочет этого. Раз в полгода - это для него нормальный тезис. Все эксперты говорили, что это для внутреннего потребления, что он может показать, что способен это сделать", - сказал Ягун.



Он считает, что в случае прямого вторжения РФ в Украину "вопросы инвестиций и снятия санкций будут похоронены навсегда"



"Вступление России в военные действия на территории Украины, не через прокси, а с шевронами, с бортовыми номерами самолетов и танков, когда уже нельзя говорить, что "их там нет". Когда они войдут официально в Украину есть очень много вопросов, как они будут из этого выходить. Понятно, что очень много вещей, на которые они надеются, я уже не говорю о "Северном потоке-2", а об инвестициях и снятии санкций будет похоронены раз и навсегда. Что готовит западная коалиция - я могу себе только представить. Я думаю, что это будут серьезные вещи. Я надеюсь, что это был жесткий шантаж для проведения этого видеозвонка", - подытожил генерал-майор.

Кремль и Белый дом объявили, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря .

Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после видеозвонка с российским коллегой Владимиром Путиным.