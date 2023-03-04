Жесткий или гибридный: на United for Justice обсуждали формат трибунала против РФ
Коалиция, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии, пока не пришла к согласию относительно его формата и пытается принять во внимание позицию Украины
Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс во время общения с журналистами во Львове на полях конференции United for Justice, сообщает "Европейская правда".
Рейндерс отметил, что в группе из 29 стран, обсуждающих формат будущего трибунала, есть четкое обязательство привлечь к ответственности виновников преступления агрессии,
"Но каково решение – об этом идет дискуссия. На данный момент нет общего согласия, каким будет точное решение. Будь то специальный или гибридный трибунал или другое решение – на столе много возможностей", - отметил Рейндерс.
Также обсуждается "гибридный трибунал" – это более мягкая форма, которая может не позволить привлечь к ответственности президента Владимира Путина или главу МИД Сергея Лаврова. Такой вариант предлагал МИД Германии, но Украина против него.
"Конечно, мы пытаемся принять во внимание запрос Украины настолько, насколько это возможно", - сказал Рейндерс, добавив, что "есть много юридических моментов и это не так легко".
"Есть политические обсуждения среди некоторых государств-членов о том, что лучше сделать, но очень много юридических проблем", - отметил еврокомиссар.
Он выразил надежду на принятие Генассамблеей ООН резолюции в поддержку трибунала "чтобы продемонстрировать политическую волю" по его созданию.
"Если будет политическая воля – после этого будет легко решать юридические вопросы", – сказал Рейндерс.
Глава МИДа Дмитрий Кулеба ранее на полях конференции заявил, что второе заседание коалиции состоится 21-22 марта в Страсбурге.
- Напомним, на заседании прокурор Международного уголовного суда Карим Хан напомнил заключение Нюрнбергского трибунала, что преступления против международного права совершают конкретные люди, а не абстрактные субъекты.
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