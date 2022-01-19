Жесткие санкции против РФ и поддержка Украины: Кулеба обсудил с Боррелем пакет сдерживания российской агрессии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины по телефону с Высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Каждая страна Европейского Союза должна понимать, что, какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия – это проявить твердость и действовать единым фронтом с Украиной", - прокомментировал разговор Кулеба.
Собеседники обсудили "комплексный пакет сдерживания России, в частности, подготовку жестких санкций ЕС против РФ в случае дальнейшей эскалации".
Боррель сообщил Кулебу об итогах встречи министров иностранных дел Европейского Союза в формате Гимних на прошлой неделе и подтвердил, что в Евросоюзе понимают: только мощный пакет сдерживания остановит Россию.
"Жозеп Боррель согласился, что одной из целей России сейчас является именно внутренняя дестабилизация Украины, в частности, с целью оказания негативного влияния на экономические и финансовые процессы. Глава европейской дипломатии заверил в готовности ЕС и дальше поддерживать Украину в этих сферах", - заявили в министерстве.
Боррель пока не комментировал разговор с главой МИД Украины.
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