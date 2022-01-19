Жесткие санкции против РФ и поддержка Украины: Кулеба обсудил с Боррелем пакет сдерживания российской агрессии

Об этом сообщает пресс-служба МИД.



"Каждая страна Европейского Союза должна понимать, что, какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия – это проявить твердость и действовать единым фронтом с Украиной", - прокомментировал разговор Кулеба.



Собеседники обсудили "комплексный пакет сдерживания России, в частности, подготовку жестких санкций ЕС против РФ в случае дальнейшей эскалации".



Боррель сообщил Кулебу об итогах встречи министров иностранных дел Европейского Союза в формате Гимних на прошлой неделе и подтвердил, что в Евросоюзе понимают: только мощный пакет сдерживания остановит Россию.



"Жозеп Боррель согласился, что одной из целей России сейчас является именно внутренняя дестабилизация Украины, в частности, с целью оказания негативного влияния на экономические и финансовые процессы. Глава европейской дипломатии заверил в готовности ЕС и дальше поддерживать Украину в этих сферах", - заявили в министерстве.



Боррель пока не комментировал разговор с главой МИД Украины.

Напомним, 6 декабря Евросоюз в год продлил глобальный режим санкций ЕС за нарушение прав человека против российских чиновников, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

8 декабря США и ЕС договорились "быстро и жестко" наказать Россию, если она усугубит агрессию против Украины.

Издание "Голос Америки" сообщило, что санкции против России могут касаться не только "Северного потока-2", но и других трубопроводов.

15 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС готов усилить санкции и принять "беспрецедентные меры" против России в случае продолжения агрессивных действий в отношении Украины.

Европарламент призвал ввести санкции против России , если она нападет на Украину, в частности, заморозить "Северный поток-2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT.

13 января Европейский союз продлил санкции против России до 31 июля 2022 года.