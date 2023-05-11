Жесткая оценка Папой Франциском агрессии РФ в отношении Украины сыграла бы более важную роль, чем попытки диалога, - доктор богословия Бабинский
Анатолий Бабинский, преподаватель Украинского католического университета, сотрудник Института истории Церкви УКУ, доктор богословия, считает, что сегодня единственный рычаг, который остается в руках Святого Престола – пристыдить агрессора
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Папа Франциск считает, что приехав в Украину, он станет на одну из сторон конфликта и тогда навсегда потеряет возможность вести диалог с Москвой. По моему субъективному мнению, справедливым в этом конфликте - поддержать одну сторону. Возможно, именно моральное давление заставит хоть немного задуматься, может не самого Путина, а какие-то его элиты, чтобы опомниться и пытаться изнутри России остановить этого кровопийцу. Я убежден, что жесткая моральная оценка агрессии России сыграла бы намного большую роль, чем какие-то попытки диалога", - сказал преподаватель Украинского католического университета.
Анатолий Бабинский добавил, что если вспомнить историю, то ни один конфликт такого масштаба Папам не удавалось уладить, скорее удавалось играть какую-то модерирующую роль.
"Задача Святого Престола сегодня – выносить четкие моральные оценки. И единственный рычаг, который остается в руках Папы, – пристыдить агрессора. Хотя в Ватикане признают Россию агрессором, но не хватает четкости и резкости в этом деле", - отметил Бабинский.
- 1 мая Папа Римский Франциск заявил об участии в секретной миротворческой миссии в Украине.
- 10 мая в Ватикане заявили, что "миротворческая миссия" Папы Римского продолжается, несмотря на отрицание со стороны Украины и РФ.
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