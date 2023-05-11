Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Папа Франциск считает, что приехав в Украину, он станет на одну из сторон конфликта и тогда навсегда потеряет возможность вести диалог с Москвой. По моему субъективному мнению, справедливым в этом конфликте - поддержать одну сторону. Возможно, именно моральное давление заставит хоть немного задуматься, может не самого Путина, а какие-то его элиты, чтобы опомниться и пытаться изнутри России остановить этого кровопийцу. Я убежден, что жесткая моральная оценка агрессии России сыграла бы намного большую роль, чем какие-то попытки диалога", - сказал преподаватель Украинского католического университета.

Анатолий Бабинский добавил, что если вспомнить историю, то ни один конфликт такого масштаба Папам не удавалось уладить, скорее удавалось играть какую-то модерирующую роль.

"Задача Святого Престола сегодня – выносить четкие моральные оценки. И единственный рычаг, который остается в руках Папы, – пристыдить агрессора. Хотя в Ватикане признают Россию агрессором, но не хватает четкости и резкости в этом деле", - отметил Бабинский.