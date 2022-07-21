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"Жертвы не статистика, это реальные люди": "Гончаренко центры" создали Мемориал гражданских жертв российско-украинской войны

21 июля, 2022 четверг
10:25
война с Россией

По инициативе сети образовательно-культурных пространств "Гончаренко центры" создан онлайн-проект "Мемориал памяти". На сайте размещена информация о погибших от российской агрессии гражданских жителях Украины. Цель проекта - увековечение памяти жертв войны и документирование преступлений Российской Федерации

Увековечить память погибших от рук российских оккупантов гражданских жителей Украины – с этой целью волонтерская культурно-образовательная сеть "Гончаренко центр" начала создание Мемориала жертв российско-украинской войны. Проект стартовал онлайн на этой неделе. На сайте размещены фотографии и краткие сведения о погибших, а также ссылки на их социальные сети.

Как рассказала куратор проекта, руководитель одесского "Гончаренко центра" Сабина Никитенко, мемориал, который должен напоминать о жертвах среди гражданского населения Украины, продолжают вести волонтеры центра. "По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 20 июня 2022 года уже зафиксировано 10 308 жертв среди гражданского населения нашей страны. Но это не просто цифры, это не статистика, это реальные люди – такие, как мы с вами. Они жили, они радовались и грустили, воспитывали детей и занимались любимым делом, а теперь их нет, их уничтожила российская федерация, мы хотели, чтобы все наглядно увидели это страшное преступление россии, чтобы люди в Украине и за границей помнили людей, которые стоят за этими цифрами. Именно для этого мы добавили ссылку на социальные сети погибших", — отметила куратор проекта.

По словам народного депутата, основателя сети "Гончаренко центров" Алексея Гончаренко, "Мемориал памяти" создается, чтобы показать миру масштабы преступлений российской федерации. "Шизоидные российские пропагандисты рассказывают о том, что россия борется с нацистами. Но весь мир должен понимать, что происходит на самом деле, как россия уничтожает мирных украинских граждан - женщин, детей, живших мирной счастливой жизнью в своей стране, которые никогда не держали в руках оружие и не знали, что такое война, пока сюда не пришли орки. Мы создали этот проект, чтобы кровавые преступления россии навсегда запечатлелись в памяти человечества. За этот террор, за каждую пролитую каплю крови гражданских жертв россия должна понести неизбежное суровое наказание!" –  подчеркнул Алексей Гончаренко.

Страницу Мемориала жертвам российско-украинской войны можно просмотреть по ссылке: https://www.memorialua.com

Для справки: "Гончаренко центры" являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ЗНО, формирования навыков финансовой грамотности, обучения пожилых людей современным технологиям.

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