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Жертву ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского переехали дважды, появилось фото авто, - Украинская правда

10 февраля, 2022 четверг
22:47
Общество Александр Ярославский

Во время смертельной аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского 9 февраля жертву переехали два автомобиля подряд

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание "Украинская правда".

"Наш собеседник сообщил, что по предварительным данным, на погибшего наехали дважды: и первая, и вторая машина из кортежа", - говорится в сообщении.

Также издание передает, что видеокамеры на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" зафиксировали проезд двух автомобилей до и после ДТП. Это авто "Mercedes Benz 63 AMG" с подобными номерами - "АХ0018ХО" и "АХ0018МС".

Кроме того, собеседник "УП" утверждает, что Ярославский был на месте происшествия. Однако неизвестно, был ли он за рулем.

"По данным двух источников УП, мужчина, который утром сдался полиции, на самом деле во время совершения ДТП был совсем в другом месте", - говорится в сообщении.

В то же время журналист издания Михаил Ткач написал, что по его информации автомобиль, попавший в ДТП - Brabus 900 Rocket Edition G Wagon - принадлежит Ярославскому.

"О том, что Ярославский сегодня покидал страну внезапно, улетая в Лондон, может свидетельствовать тот факт, что чартер прилетел из Польши сразу под вылет бизнесмена и не ожидал в аэропорту даже несколько часов, как это обычно происходит", - добавил Ткач.

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  • Напомним, в среду, 9 февраля, около 22:55 на дороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, затем погиб. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила, что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена.
  • В то же время Финансовая группа Development Construction Holding, президентом которой является Александр Ярославский, сообщила, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH.

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Криминал
смертельное ДТП
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