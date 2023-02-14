Об этом пишет BBC.

По данным на вечер понедельника, жертвами землетрясения в двух странах стали более 37 тысяч человек. Однако эти цифры далеки от окончательных.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийного бедствия Турции, в стране погибли 31 643 человека, тогда как на северо-западе Сирии, по данным ООН, число погибших достигло 5 714 человек.

В ООН заявляют, что более 800 тысяч человек лишены полноценного питания, а его агентство по оказанию помощи на местах предупреждает, что окончательное количество погибших в результате землетрясения, скорее всего, удвоится.

Запасы продовольствия в обеих странах заканчиваются. Сотрудник гуманитарной организации, который сейчас находится в городе Адана на юге Турции, сказал BBC, что список необходимого – огромный, трудно достать нижнее белье, палатки и одеяла.

На этой неделе в Турции и Сирии ожидается низкая температура, что создает дополнительные трудности как для спасателей, так и для выживших, оставшихся без крова в результате землетрясения.

В субботу, 11 февраля, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что ожидает, что эта цифра увеличится вдвое или больше.

В понедельник во время визита в Алеппо на севере Сирии Гриффитс заявил, что этап спасательных операций близится к завершению, власти переключат внимание на обеспечение выживших жильем, питанием, медицинским обслуживанием.

Гриффитс также сказал, что ООН в скором времени начнет перебрасывать помощь из контролируемых правительством районов на северо-запад страны, который содержат повстанцы.