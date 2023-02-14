Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали более 37 тысяч человек
После катастрофического землетрясения, поразившего Турцию и Сирию, прошла неделя – его жертвами стали уже более 37 тысяч человек, но на самом деле их количество может удвоиться
Об этом пишет BBC.
По данным на вечер понедельника, жертвами землетрясения в двух странах стали более 37 тысяч человек. Однако эти цифры далеки от окончательных.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийного бедствия Турции, в стране погибли 31 643 человека, тогда как на северо-западе Сирии, по данным ООН, число погибших достигло 5 714 человек.
В ООН заявляют, что более 800 тысяч человек лишены полноценного питания, а его агентство по оказанию помощи на местах предупреждает, что окончательное количество погибших в результате землетрясения, скорее всего, удвоится.
Запасы продовольствия в обеих странах заканчиваются. Сотрудник гуманитарной организации, который сейчас находится в городе Адана на юге Турции, сказал BBC, что список необходимого – огромный, трудно достать нижнее белье, палатки и одеяла.
На этой неделе в Турции и Сирии ожидается низкая температура, что создает дополнительные трудности как для спасателей, так и для выживших, оставшихся без крова в результате землетрясения.
В субботу, 11 февраля, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что ожидает, что эта цифра увеличится вдвое или больше.
В понедельник во время визита в Алеппо на севере Сирии Гриффитс заявил, что этап спасательных операций близится к завершению, власти переключат внимание на обеспечение выживших жильем, питанием, медицинским обслуживанием.
Гриффитс также сказал, что ООН в скором времени начнет перебрасывать помощь из контролируемых правительством районов на северо-запад страны, который содержат повстанцы.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения. 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- 11 февраля в Турции при попытке уехать за границу задержали Мехмета Яшара Джошкуна – главу компании-подрядчика строительства ЖК "Ренессанс" в провинции Хатай, дома которой мгновенно рассыпались во время землетрясения. Впоследствии правоохранители задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, причастных к строительству завалившихся домов.
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