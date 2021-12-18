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Жертвами тайфуна на Филиппинах стали более 30 человек

18 декабря, 2021 суббота
15:52

По меньшей мере 31 человек погиб в результате тайфуна "Рэй" на Филиппинах

Об этом сообщает DW .

Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и курорты.

По информации властей Филиппин, тайфун "Рэй" оборвал коммуникации, вырвал с корнями деревья, разрушал электрические столбы и сорвал крыши со строений.

"Рэй" называют супертайфуном, ведь он пронесся по всей стране на скорости 150 километров в час. В районе популярного туристического острова Сиаргао его скорость достигала 270 километров в час.

"Это действительно один из самых мощных ураганов, обрушившихся на Филиппины в декабре за последнее десятилетие", - сказал глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на Филиппинах Альберто Боканегра.

По сообщению синоптиков, тайфун "Рэй" от Филиппин перемещается во Вьетнам.

На архипелаге продолжаются поисково-спасательные работы, к которым привлечены более 18 тысяч военных, полицейских, работников береговой и пожарной охраны. Они работают в наиболее пострадавших регионах.

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Филиппины
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