Жертвами тайфуна на Филиппинах стали более 30 человек

Об этом сообщает DW .



Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и курорты.

По информации властей Филиппин, тайфун "Рэй" оборвал коммуникации, вырвал с корнями деревья, разрушал электрические столбы и сорвал крыши со строений.

"Рэй" называют супертайфуном, ведь он пронесся по всей стране на скорости 150 километров в час. В районе популярного туристического острова Сиаргао его скорость достигала 270 километров в час.



"Это действительно один из самых мощных ураганов, обрушившихся на Филиппины в декабре за последнее десятилетие", - сказал глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на Филиппинах Альберто Боканегра.

По сообщению синоптиков, тайфун "Рэй" от Филиппин перемещается во Вьетнам.



На архипелаге продолжаются поисково-спасательные работы, к которым привлечены более 18 тысяч военных, полицейских, работников береговой и пожарной охраны. Они работают в наиболее пострадавших регионах.