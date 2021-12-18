Жертвами тайфуна на Филиппинах стали более 30 человек
По меньшей мере 31 человек погиб в результате тайфуна "Рэй" на Филиппинах
Об этом сообщает DW .
Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и курорты.
По информации властей Филиппин, тайфун "Рэй" оборвал коммуникации, вырвал с корнями деревья, разрушал электрические столбы и сорвал крыши со строений.
"Рэй" называют супертайфуном, ведь он пронесся по всей стране на скорости 150 километров в час. В районе популярного туристического острова Сиаргао его скорость достигала 270 километров в час.
"Это действительно один из самых мощных ураганов, обрушившихся на Филиппины в декабре за последнее десятилетие", - сказал глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на Филиппинах Альберто Боканегра.
По сообщению синоптиков, тайфун "Рэй" от Филиппин перемещается во Вьетнам.
На архипелаге продолжаются поисково-спасательные работы, к которым привлечены более 18 тысяч военных, полицейских, работников береговой и пожарной охраны. Они работают в наиболее пострадавших регионах.
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