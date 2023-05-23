Жертва сексуальных домогательств Трампа требует новой компенсации – $10 млн

Об этом пишет AP.

Кэрролл требует выплатить ей компенсацию за оскорбительные высказывания Трампа после приговора суда. Женщина подала новый иск из-за заявлений Дональда Трампа о том, что предположил, что она была слишком уродлива для него, чтобы совершить над ней сексуальное насилие. Он заявлял, что никогда раньше не встречал Кэрролл.

Также экс-президент утверждал, что Кэрролл ранее подавала ложные обвинения в сексуальном насилии против других мужчин "для пиара своей книги". В новом иске адвокаты заявили, что Трамп, "несмотря на вердикт присяжных, снова осуществил злонамеренную клевету на Кэрролл".

Документ поступил в один из судов Манхэттена. Адвокаты Трампа пока не комментировали новый иск.