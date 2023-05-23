Жертва сексуальных домогательств Трампа требует новой компенсации – $10 млн
Писательница Джин Кэрролл, уже выигравшая дело о сексуальном насилии и клевете против бывшего президента США Дональда Трампа на сумму 5 миллионов долларов, требует еще 10 миллионов долларов компенсации в новом иске
Об этом пишет AP.
Кэрролл требует выплатить ей компенсацию за оскорбительные высказывания Трампа после приговора суда. Женщина подала новый иск из-за заявлений Дональда Трампа о том, что предположил, что она была слишком уродлива для него, чтобы совершить над ней сексуальное насилие. Он заявлял, что никогда раньше не встречал Кэрролл.
Также экс-президент утверждал, что Кэрролл ранее подавала ложные обвинения в сексуальном насилии против других мужчин "для пиара своей книги". В новом иске адвокаты заявили, что Трамп, "несмотря на вердикт присяжных, снова осуществил злонамеренную клевету на Кэрролл".
Документ поступил в один из судов Манхэттена. Адвокаты Трампа пока не комментировали новый иск.
- Федеральное жюри Манхэттена признало, что Дональд Трамп весной 1996 года совершил сексуальное насилие над Э. Джин Кэрролл в гардеробном роскошном универмаге. Кэрролл утверждала, что тогда она встретилась с Трампом в универмаге в Нью-Йорке. Между ними начался разговор, и он предложил ей примерить белье, которое выбирал для подарка другой женщине. Когда Кэрролл согласилась, Трамп прошел вместе с ней в гардероб, где, по словам писательницы, изнасиловал ее.
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