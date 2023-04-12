Жерара Депардье обвинили в притязаниях 13 женщин, - Mediapart
13 женщин обвинили актера Жерара Депардье в притязаниях и сексуальном насилии - это происходило за последние 20 лет во время съемок фильмов
Об этом пишет BBC со ссылкой на французское издание Mediapart.
Вероятные жертвы действий Депардье утверждают, что актер хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания.
По словам женщин, это происходило за последние 20 лет во время съемок кино и телефильмов, а также в общественных местах.
Адвокат Депардье заявил, что актер "официально исключает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство".
Два года назад французская прокуратура начала Депардье расследование по подозрению в изнасиловании молодой актрисы, якобы произошедшего в 2018 году. Эти обвинения актер также отрицает. Правоохранители Франции сообщили агентству AFP, что это расследование все еще продолжается.
В расследовании Mediapart говорится, что актер становился агрессивным, когда ему отказывали, и очень настойчиво пытался ощупать их грудь, талии и ягодицы.
Многие женщины рассказали Mediapart, что такое поведение Депардье на съемках оставалось безнаказанным и даже сопровождалось смехом окружающих. "Взрослые разрешили актеру схватить меня за грудь на глазах у всех", - сказала одна из актрис, которой в то время было 17 лет.
После публикации Mediapart парижская прокуратура сообщила AFP, что "пока не получала каких-то новых жалоб" по Депардье.
Жерар Депардье, которому сейчас 74 года - один из самых знаменитых французских актеров, он снялся в более чем 180 фильмах и стал символом французского кинематографа.
В 2013 году действия Депардье вызвали шквал возмущения во Франции, когда он покинул страну в знак протеста против высоких налогов для богатых и принял российское гражданство.
Указ о предоставлении французскому актеру российского гражданства в январе 2013 подписал российский президент Владимир Путин. Тогда же Депардье приехал в Саранск, где руководство Мордовии предложило ему квартиру или дом. В том же месяце ему было присвоено звание "Почетный удмурт".
В феврале 2013 года Жерар Депардье получил от главы Чечни Рамзана Кадырова звание почетного гражданина республики и ключи от пятикомнатной квартиры в центре Грозного.
Актер заявлял, что очень любит Россию, но жить намерен в Бельгии. В 2015 году Депардье заявил , что готов умереть за Россию, потому что жить "в стране Путина" хорошо.
Российские СМИ сообщали , что Депардье принял православие.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Депардье осудил действия Кремля, назвав их "сумасшедшей, недопустимой избыточностью", но при этом заявил, что российский народ не виновен в поведении своего президента. А в ноябре он закрыл свой продюсерский центр в России из-за паузы в проектах.
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