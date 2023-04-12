Жерара Депардье обвинили в притязаниях 13 женщин, - Mediapart

Об этом пишет BBC со ссылкой на французское издание Mediapart.

Вероятные жертвы действий Депардье утверждают, что актер хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания.

По словам женщин, это происходило за последние 20 лет во время съемок кино и телефильмов, а также в общественных местах.

Адвокат Депардье заявил, что актер "официально исключает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство".

Два года назад французская прокуратура начала Депардье расследование по подозрению в изнасиловании молодой актрисы, якобы произошедшего в 2018 году. Эти обвинения актер также отрицает. Правоохранители Франции сообщили агентству AFP, что это расследование все еще продолжается.

В расследовании Mediapart говорится, что актер становился агрессивным, когда ему отказывали, и очень настойчиво пытался ощупать их грудь, талии и ягодицы.

Многие женщины рассказали Mediapart, что такое поведение Депардье на съемках оставалось безнаказанным и даже сопровождалось смехом окружающих. "Взрослые разрешили актеру схватить меня за грудь на глазах у всех", - сказала одна из актрис, которой в то время было 17 лет.

После публикации Mediapart парижская прокуратура сообщила AFP, что "пока не получала каких-то новых жалоб" по Депардье.

Жерар Депардье, которому сейчас 74 года - один из самых знаменитых французских актеров, он снялся в более чем 180 фильмах и стал символом французского кинематографа.

В 2013 году действия Депардье вызвали шквал возмущения во Франции, когда он покинул страну в знак протеста против высоких налогов для богатых и принял российское гражданство.

Указ о предоставлении французскому актеру российского гражданства в январе 2013 подписал российский президент Владимир Путин. Тогда же Депардье приехал в Саранск, где руководство Мордовии предложило ему квартиру или дом. В том же месяце ему было присвоено звание "Почетный удмурт".

В феврале 2013 года Жерар Депардье получил от главы Чечни Рамзана Кадырова звание почетного гражданина республики и ключи от пятикомнатной квартиры в центре Грозного.

Актер заявлял, что очень любит Россию, но жить намерен в Бельгии. В 2015 году Депардье заявил , что готов умереть за Россию, потому что жить "в стране Путина" хорошо.

Российские СМИ сообщали , что Депардье принял православие.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Депардье осудил действия Кремля, назвав их "сумасшедшей, недопустимой избыточностью", но при этом заявил, что российский народ не виновен в поведении своего президента. А в ноябре он закрыл свой продюсерский центр в России из-за паузы в проектах.