Жены защитников Азовстали объявили о намерении создать организацию по защите прав украинских военнопленных
Матери и жены военнослужащих с Азовстали с намерены контактировать с матерями российских солдат и создать организацию по защите прав украинских военнопленных
Об этом заявила супруга одного из защитников Азовстали Наталья Зарицкая во время итогового брифинга в Стамбуле.
"Мир! Существует предел свободы и несвободы, жизни и смерти, тьмы и света! Мы сейчас объединены всем миром против зла, чтобы вытащить наших героев, бойцов на стороне Добра из лап Зла", - сказала она.
Зарицкая также сообщила о намерении жен и матерей воинов Азовстали создать организацию защиты прав украинских военнопленных.
"Также в наших планах контактировать с солдатскими матерями России. Мы будем призывать весь мир, чтобы были соблюдены положения Женевской конвенции", - добавила Зарицкая.
- Напомним, 20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил , что руководство Сил обороны отдало приказ прекратить оборону Мариуполя.
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