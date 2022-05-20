Об этом заявила супруга одного из защитников Азовстали Наталья Зарицкая во время итогового брифинга в Стамбуле.

"Мир! Существует предел свободы и несвободы, жизни и смерти, тьмы и света! Мы сейчас объединены всем миром против зла, чтобы вытащить наших героев, бойцов на стороне Добра из лап Зла", - сказала она.

Зарицкая также сообщила о намерении жен и матерей воинов Азовстали создать организацию защиты прав украинских военнопленных.

"Также в наших планах контактировать с солдатскими матерями России. Мы будем призывать весь мир, чтобы были соблюдены положения Женевской конвенции", - добавила Зарицкая.

Напомним, 20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил , что руководство Сил обороны отдало приказ прекратить оборону Мариуполя.

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