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Жены защитников Азовстали не знают, где и в каких условиях россияне держат пленных, - CNN

30 мая, 2022 понедельник
12:01
война с Россией

Жены пленных защитников Азовстали не знают, где и в каких условиях россияне держат украинских военных

Об этом сообщает CNN .

О своих близких американскому телеканалу рассказали две жены и подруга защитников Мариуполя, оказавшихся в российском плену.

"В последнее время я не выходила на связь с мужем и не получала о нем никакой информации. В последний раз мы разговаривали 13 апреля. И тогда его побратимы прислали мне СМС, что он еще жив", - рассказала Анна Ивлева, жена тяжелораненого на Азовстали морпеха Антона.

Ивлева отметила, что украинские члены правительства были на связи, но добавила, что нет информации о том, где и в каких условиях находятся бойцы с Азовстали.

Она выразила надежду, что ее муж жив, даже если он в плену.

"Мы все – семьи, жены и матери морских пехотинцев, держимся друг за друга, мы всегда на связи 24/7. Мы всегда обмениваемся доступными новостями, мы как семья", – рассказала Ивлева.

Другая женщина, по имени Яна, рассказала на условиях анонимности, что в последний раз общалась со своим другом 11 мая.

"Я ничего от него и о нем не слышала. В последний раз мы общались 11 мая. Красный Крест связался с матерью моего парня, я не помню, когда именно. Они только сказали ей, что он жив, вот и все", – рассказала женщина.

Она добавила, что украинское правительство не предоставило никакой информации о том, где может быть ее друг.

Жена еще одного защитника Азовстали Татьяна рассказала, что после эвакуации из Мариуполя ее муж успел позвонить по телефону с неизвестного номера, и сообщила, что некоторых из его товарищей держат в городе на временно оккупированной россиянами территории Донецкой области.

"Его голос был спокойным и уверенным. Он сказал, что условия, в которых их держали, были нормальными, а в будущем им будет позволено получать некоторые пакеты. Вот и все, больше никаких звонков или новостей", - сказала женщина.

Она отметила, что разговаривала с мужем около 10 минут, и он пообещал, что попытается позвонить еще раз.

  • 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
  • Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных с Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
  • Первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.
  • 25 мая жена захваченного россиянами командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерина Прокопенко – заявила, что защитников Азовстали держат в плену в удовлетворительных условиях.

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Мариуполь
CNN
ОРДО
Азовсталь
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