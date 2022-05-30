Жены защитников Азовстали не знают, где и в каких условиях россияне держат пленных, - CNN

Об этом сообщает CNN .

О своих близких американскому телеканалу рассказали две жены и подруга защитников Мариуполя, оказавшихся в российском плену.

"В последнее время я не выходила на связь с мужем и не получала о нем никакой информации. В последний раз мы разговаривали 13 апреля. И тогда его побратимы прислали мне СМС, что он еще жив", - рассказала Анна Ивлева, жена тяжелораненого на Азовстали морпеха Антона.

Ивлева отметила, что украинские члены правительства были на связи, но добавила, что нет информации о том, где и в каких условиях находятся бойцы с Азовстали.

Она выразила надежду, что ее муж жив, даже если он в плену.

"Мы все – семьи, жены и матери морских пехотинцев, держимся друг за друга, мы всегда на связи 24/7. Мы всегда обмениваемся доступными новостями, мы как семья", – рассказала Ивлева.

Другая женщина, по имени Яна, рассказала на условиях анонимности, что в последний раз общалась со своим другом 11 мая.

"Я ничего от него и о нем не слышала. В последний раз мы общались 11 мая. Красный Крест связался с матерью моего парня, я не помню, когда именно. Они только сказали ей, что он жив, вот и все", – рассказала женщина.

Она добавила, что украинское правительство не предоставило никакой информации о том, где может быть ее друг.

Жена еще одного защитника Азовстали Татьяна рассказала, что после эвакуации из Мариуполя ее муж успел позвонить по телефону с неизвестного номера, и сообщила, что некоторых из его товарищей держат в городе на временно оккупированной россиянами территории Донецкой области.

"Его голос был спокойным и уверенным. Он сказал, что условия, в которых их держали, были нормальными, а в будущем им будет позволено получать некоторые пакеты. Вот и все, больше никаких звонков или новостей", - сказала женщина.

Она отметила, что разговаривала с мужем около 10 минут, и он пообещал, что попытается позвонить еще раз.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных с Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.

25 мая жена захваченного россиянами командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерина Прокопенко – заявила, что защитников Азовстали держат в плену в удовлетворительных условиях.

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