Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Я совершенно не была готова к тому, каким вернется мой муж с фронта, как с ним обращаться. Тем людям, которые еще не причастны к этой проблеме, надо понять одну простую вещь, что сюда вернутся ребята, которые будут ужасно психологически травмированы. Нужно понимать, что должны быть готовы ко всему и знать, что говорить, а чего нельзя сказать. В общении с мужем после его возвращения "шла по приборам", то есть жены военных сегодня немного саперы, потому что ты не знаешь, что на том "минном поле" и где может взорваться или возникнуть какая-то провокация, как он на это среагирует. Поэтому заранее подстеливаешь, чтобы не случилось никаких конфликтов".

Елена Бовт привела пример, что когда они с мужем встречали знакомых, то она подбегала к ним первой и говорила им, чего спрашивать у мужа нельзя.

"Бо люди не розуміють, що якесь банальне запитання може довести військового до емоційного вибуху. На кшталт питання: як там війні? чи вбивав когось? Якщо людина захоче про це сказати, то розкаже. Багатьох людей різні речі тригерять (від англ. trigger - спусковий гачок; у психології подія, що викликає повторне переживання психологічної травми - ред.) і немає якогось універсального посібника. У мого чоловіка викликає дуже сильні емоції, коли далеко знайомі люди запитували: як ти? Після чого він казав мені: А як я можу бути, коли ти знаєш звідки я вернувся, то як я можу себе почувати? Звичайно, що йому погано і він потребує підтримки, допомоги, а не колупатися у його почуттях. Я пояснюю чоловіку, що люди цікавлять з кращих намірів, але він не може себе зараз контролювати й багато у чому стримується, але вже на якісь речі не годен стриматися", - зазначила Олена.

Пани Бовт считает, что единственное и доступное, о чем каждый человек может спросить у военного: нужна ли какая-нибудь помощь?

"Очень характерно для военных, вернувшихся из ада, видеть негатив во всем. Поэтому, надо в общении с ними не употреблять долю не, также не обсуждать какие-то негативные события. Я стараюсь всегда все перевести в положительное русло , показать, что в любой ситуации есть светлая сторона. Говорить, что ты там был недаром и мы как раз переговорим. делать из своего мужа героя, тогда ему будет лучше, потому что будет чувствовать себя нужным", - подытожила Елена.