"Жены скандалят из-за соцвыплат". В ГУР сказали, как родственники военных РФ хотят "заработать"
Даже если военный РФ женат второй или третий раз, бывшие жены также оформляют соцвыплаты на детей
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
"Толику 50 тысяч оформили из-за тебя. К Новому году губернатор дал всем несовершеннолетним детям мобилизованных по 50 тысяч. Я пошла оформлять, поехала позавчера, эти 50 тысяч - там скандал в соцзащите: приперлись первые жены, вторые жены, а он уже третий раз женат – все на детей получают выплаты, ссорятся, дурдом там", – рассказала жена российского солдата.
Когда она спросила мужа, когда "все это" закончится, имея в виду войну в Украине, тот ей ответил: "Наверное, никогда".
- В ГУР МО сообщили , что в российской армии есть большое количество отказников и их репрессируют - они сидят "на подвалах", порой дело доходит до расстрелов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное