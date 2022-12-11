"Жены скандалят из-за соцвыплат". В ГУР сказали, как родственники военных РФ хотят "заработать"

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

"Толику 50 тысяч оформили из-за тебя. К Новому году губернатор дал всем несовершеннолетним детям мобилизованных по 50 тысяч. Я пошла оформлять, поехала позавчера, эти 50 тысяч - там скандал в соцзащите: приперлись первые жены, вторые жены, а он уже третий раз женат – все на детей получают выплаты, ссорятся, дурдом там", – рассказала жена российского солдата.

Когда она спросила мужа, когда "все это" закончится, имея в виду войну в Украине, тот ей ответил: "Наверное, никогда".

В ГУР МО сообщили , что в российской армии есть большое количество отказников и их репрессируют - они сидят "на подвалах", порой дело доходит до расстрелов.

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