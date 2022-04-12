Жены призывают российских оккупантов насиловать украинок, - перехват СБУ
Жены российских захватчиков призывают своих мужей насиловать украинских женщин
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В СБУ обнародовали перехват разговора одного из российских военных с женой, во время которого она призывает мужа насиловать украинок.
"Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине", - заявили в СБУ.
"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – приводит слова женщины своему мужу СБУ.
- 3 апреля посол Великобритании Мелинда Симмонс подчеркнула , что изнасилование является военным преступлением, которое стало частью арсенала РФ.
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