Об этом сообщает The Guardian .

Спикер министерства экономики в земле Северный Рейн-Вестфалия заявил, что трудовые отношения между Шредер-Ким и NRW.Global Business были прекращены "без предупреждения и с немедленным вступлением в силу" 16 мая.

Ранее в сети были обнародованы снимки, на которых Шредер и его супруга были сфотографированы на приеме в посольстве РФ в Берлине 9 мая. Это вызвало новую волну критики бывшего канцлера, отказавшегося отрицать дружбу с российским диктатором Владимиром Путиным и обрывать деловые связи с Москвой, несмотря на полномасштабную агрессию РФ против Украины.

55-летняя Шредер-Ким работала представительницей Южной Кореи в агентстве содействия внешней торговле земли Северный Рейн-Вестфалия на протяжении 11 лет.