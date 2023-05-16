Жену экс-канцлера Германии Шредера уволили из госагентства из-за посещения приема посла РФ в честь 9 Мая
Супругу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со Йон Шредер-Ким уволили из государственного бизнес-агентства из-за ее присутствия на приеме по случаю 9 Мая в российском посольстве в Берлине
Об этом сообщает The Guardian .
Спикер министерства экономики в земле Северный Рейн-Вестфалия заявил, что трудовые отношения между Шредер-Ким и NRW.Global Business были прекращены "без предупреждения и с немедленным вступлением в силу" 16 мая.
Ранее в сети были обнародованы снимки, на которых Шредер и его супруга были сфотографированы на приеме в посольстве РФ в Берлине 9 мая. Это вызвало новую волну критики бывшего канцлера, отказавшегося отрицать дружбу с российским диктатором Владимиром Путиным и обрывать деловые связи с Москвой, несмотря на полномасштабную агрессию РФ против Украины.
55-летняя Шредер-Ким работала представительницей Южной Кореи в агентстве содействия внешней торговле земли Северный Рейн-Вестфалия на протяжении 11 лет.
- 10 мая стало известно, что Герхард Шредер с супругой посетил прием , посол России устроивший честь победы во Второй мировой войне над Германией.
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