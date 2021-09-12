Женский турнир US Open закончился громкой сенсацией

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Эмма Радукана в финале US Open одолела 19-летнюю Лейлу Фернандес из Канады - 6: 4, 6: 3.

Британка стала первой теннисисткой в ​​истории, выигравшей турнир Grand Slam попав в основную сетку из квалификации. К ней никто даже не выходил из отборочного раунда в финал.

В 10 матчах на US Open Радукана не проиграла ни одного сета. Только в одной партии она отдала пять геймов - это было еще в квалификации.

Радукана в Нью-Йорке только второй раз играла в основе турнира Grand Slam. Ранее быстрее свой первый турнир самой престижной в теннисе серии выиграли американка Моника Селеш и канадка Бьянка Андрееску, которым для этого понадобилось четыре попытки.

Для Радукана на US Open вообще был только четвертое выступление на турнире уровня WTA (Женской теннисной ассоциации). Она стала третьей теннисисткой, выигравшей первый титул основного тура именно на Grand Slam. К ней это сделали Елена Остапенко из Латвии (Ролан Гаррос-2017) и Ига Швентек из Польши (Ролан Гаррос-2020).

Кроме того, Радукана стала самой молодой чемпионкой турниров Grand Slam с 2014 года, когда россиянка Мария Шарапова в 17 лет выиграла Уимблдон.

Напомним, 8 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале Открытого чемпионата США проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады.

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