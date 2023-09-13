Женские купе: в Укрзализныце рассказали о спросе на услугу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

По данным перевозчика, со старта программы женскими купе воспользовались около 8 тысяч пассажирок.

Наибольшим спросом женские купе пользуются в поездах по направлению № 41/42 Днепр — Трускавец.

Также женские купе доступны на рейсах №81 Киев – Ужгород, №15 Харьков – Ясиня, №75 Киев – Кривой Рог.

В УЗ подчеркнули, что продажа билетов в женские купе осуществляется только в мобильном приложении. После доработки программного обеспечения воспользоваться услугой можно будет и в поездах других направлений.

"Компания продолжает работу над программным комплексом, чтобы уже на этапе авторизации приложения иметь возможность определять пол пассажира и давать ему возможность бронировать соответствующие места", - отметили в компании.

Кроме того, в УЗ напомнили, что для безопасных поездок пассажиров вагоны также патрулирует военизированная охрана.

Что известно о женских купе

23 мая Укрзализныця объявила о пилотном проекте по введению женских купе в поездах. Этому предшествовала петиция, в которой украинки просили создать отдельные вагоны для женщин ради их безопасности.

12 июня УЗ открыла продажу билетов в женские купе. Купить билеты можно начиная с 30 июня. Женские купе запустили на четырех наиболее популярных направлениях: Днепр – Трускавец, Киев – Кривой Рог, Харьков – Львов, Киев – Ужгород. Стоят они так же, как и билеты в обычные купе.

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