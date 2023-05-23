Укрзализныця введет женские купе в рамках пилотного проекта
Укрзализныця рассматривает возможность введения женских купе, но для этого нужно разработать IT-решение и внести изменения в нормативные акты
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Также компания намерена проконсультироваться с юристами.
В УЗ отметили, что уже работают над улучшением ситуации в поездах – около 15% вагонов оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника.
"Безопасность украинцев - независимо от гендера - является нашим фундаментальным приоритетом, особенно в период полномасштабной войны. Наши железнодорожники внимательно изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе. Мы верим в комплекс мер, где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное проявление домогательств будут играть ключевую роль в искоренении этого явления", - отметил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.
УЗ решила ввести "пилот" с женскими купе в некоторых поездах дальнего следования. В зависимости от реального спроса и отзывов компания решит, распространить ли эту инициативу на все поезда. Тестирование продлится несколько месяцев.
"На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно реализовать только через мобильное приложение УЗ", – подчеркнули в УЗ.
- Ранее идея введения женских купе вызвала горячую дискуссию в соцсетях.
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