Укрзализныця введет женские купе в рамках пилотного проекта

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Также компания намерена проконсультироваться с юристами.

В УЗ отметили, что уже работают над улучшением ситуации в поездах – около 15% вагонов оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника.

"Безопасность украинцев - независимо от гендера - является нашим фундаментальным приоритетом, особенно в период полномасштабной войны. Наши железнодорожники внимательно изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе. Мы верим в комплекс мер, где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное проявление домогательств будут играть ключевую роль в искоренении этого явления", - отметил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

УЗ решила ввести "пилот" с женскими купе в некоторых поездах дальнего следования. В зависимости от реального спроса и отзывов компания решит, распространить ли эту инициативу на все поезда. Тестирование продлится несколько месяцев.

"На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно реализовать только через мобильное приложение УЗ", – подчеркнули в УЗ.