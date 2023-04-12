Женская сборная Украины впервые с 2009 года вышла на ЧМ по гандболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Женская сборная Украины обыграла Северную Македонию – 31:22. В первой встрече украинки одержали победу со счетом 24:22.

Украинская команда впервые за 14 лет сыграет на чемпионате мира среди женщин. В последний раз наши гандболисты соревновались на ЧМ в 2009 году – в Китае.

ЧМ пройдет в ноябре этого года. Страны-хозяева - Дания, Швеция и Норвегия.

Гандбол

Отбор в ЧМ. Женщины

11 апреля

Украина – Северная Македония – 31:22