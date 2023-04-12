Женская сборная Украины впервые с 2009 года вышла на ЧМ по гандболу
Во вторник, 11 апреля, женская сборная Украины оформила выход на ЧМ по гандболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Женская сборная Украины обыграла Северную Македонию – 31:22. В первой встрече украинки одержали победу со счетом 24:22.
Украинская команда впервые за 14 лет сыграет на чемпионате мира среди женщин. В последний раз наши гандболисты соревновались на ЧМ в 2009 году – в Китае.
ЧМ пройдет в ноябре этого года. Страны-хозяева - Дания, Швеция и Норвегия.
Гандбол
Отбор в ЧМ. Женщины
11 апреля
Украина – Северная Македония – 31:22
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