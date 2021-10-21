Женская сборная Украины разгромила Фареры в квалификации ЧМ-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В отборе на чемпионат мира-2023 женская сборная Украины дома без проблем обыграла команду Фарерских островов. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу нашей команды.



Голами отметились украинские футболистки Николь Козлова, Роксолана Кравчук, Ольга Бойченко и Екатерина Корсун.



Для сборной Украины это был только первый матч в квалификации ЧМ-2023. Фареры уже успели провести три встречи, все завершились поражениями. В группе также выступают Испания, Шотландия и Венгрия.



В основной раунд ЧМ-2023 напрямую выйдет команда, которая займет первое место и три лучших сборных, которые займут второе место.



Чемпионат мира-2023



Квалификация. 3-й тур



Группа В



Двадцать первое октября



Украина - Фарерские острова 4:0



Голы Козлова, 16, Кравчук, 45, Бойченко, 57, Корсун, 79

21 сентября женская сборная Украины победила Турцию в контрольном матче.