Женская сборная Украины разгромила Фареры в квалификации ЧМ-2023
Женская сборная Украины по футболу разгромно победила Фарерские острова в квалификации ЧМ-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В отборе на чемпионат мира-2023 женская сборная Украины дома без проблем обыграла команду Фарерских островов. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу нашей команды.
Голами отметились украинские футболистки Николь Козлова, Роксолана Кравчук, Ольга Бойченко и Екатерина Корсун.
Для сборной Украины это был только первый матч в квалификации ЧМ-2023. Фареры уже успели провести три встречи, все завершились поражениями. В группе также выступают Испания, Шотландия и Венгрия.
В основной раунд ЧМ-2023 напрямую выйдет команда, которая займет первое место и три лучших сборных, которые займут второе место.
Чемпионат мира-2023
Квалификация. 3-й тур
Группа В
Двадцать первое октября
Украина - Фарерские острова 4:0
Голы Козлова, 16, Кравчук, 45, Бойченко, 57, Корсун, 79
- 21 сентября женская сборная Украины победила Турцию в контрольном матче.
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