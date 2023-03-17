Женская сборная Украины победила Венгрию и впервые в истории вышла в финал ЧЕ по футзалу
В полуфинале чемпионата Европы по футзалу женская сборная Украины оказалась лучше Венгрии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в венгерском Дебрецене, закончился победой украинок со счетом 2:1. Дублем в ворота венгерок отличилась Анна Шульга.
Финал ЧЕ по футзалу состоится в воскресенье, 19 марта. Украина сыграет против Испании, действующих чемпионок Европы.
Евро-2023
Футзал. Женщины. Полуфинал
17 марта
Украина – Венгрия 2:1
Голы: Шульга, 15, 32 – Хорват, 12
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.15Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное