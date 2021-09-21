Женская сборная Украины по футболу обыграла Турцию

Об этом сообщает Еспресо.TV



Матч Украина - Турция состоялся в рамках подготовки женской сборной к квалификации ЧМ-2023. Украинские одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол забила Ольга Бойченко.



Квалификационный турнир ЧМ-2023 стартует в октябре. В этом году команде предстоит сыграть четыре матча квалификации чемпионата мира. 21 и 26 октября женская сборная проведет два домашних поединка - со сборными Фарерских островов и Испании.



В конце осени также состоятсядва выездных матча - с командами Шотландии (26 ноября) и Венгрии (30 ноября).



Контрольный матч



Женщины



21 сентября



Украина - Турция 1:0



Гол: Бойченко, 13



Украина: Бондарчук, Подольская (Шевчук, 88), Петрик (Корсун, 81), Калинина (Кочнева, 70), Бойченко (Панцулая, 46), Шматко, Овдийчук (Кунина, 73), Апанащенко (к), Кравчук (Андрухив, 90+2), Химич, Кравец.

9 сентября харьковский "Жилстрой-1" вышел в групповой этап женской Лиги чемпионов .

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