Женская сборная Украины по футболу обыграла Турцию
Женская сборная Украины по футболу победила Турцию в контрольном матче
Об этом сообщает Еспресо.TV
Матч Украина - Турция состоялся в рамках подготовки женской сборной к квалификации ЧМ-2023. Украинские одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол забила Ольга Бойченко.
Квалификационный турнир ЧМ-2023 стартует в октябре. В этом году команде предстоит сыграть четыре матча квалификации чемпионата мира. 21 и 26 октября женская сборная проведет два домашних поединка - со сборными Фарерских островов и Испании.
В конце осени также состоятсядва выездных матча - с командами Шотландии (26 ноября) и Венгрии (30 ноября).
Контрольный матч
Женщины
21 сентября
Украина - Турция 1:0
Гол: Бойченко, 13
Украина: Бондарчук, Подольская (Шевчук, 88), Петрик (Корсун, 81), Калинина (Кочнева, 70), Бойченко (Панцулая, 46), Шматко, Овдийчук (Кунина, 73), Апанащенко (к), Кравчук (Андрухив, 90+2), Химич, Кравец.
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