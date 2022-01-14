Женская сборная Украины по биатлону финишировала в топ-10 эстафеты Кубка мира
Женская сборная Украины финишировала в десятке лучших на шестом этапе Кубка мира по биатлону
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Шестой этап Кубка мира проходит в германском Рупольдинге. Сегодня пора для женской эстафеты, где Украину представили: Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина.
Украинки финишировали на 9-й позиции с отставанием в 2 минуты и 41 секунду. Победу одержал квартет из Франции. Второе место заняли шведки.
Кубок мира
Шестой этап. Эстафета, женщины
Рупольдинг, Германия
14 января
1. Франция (0 штрафных кругов +4 запасных патронов) 1:10.50,0
2. Швеция (0+2)+35,1
3. Россия (0+6)+1.12,2
4. Германия (1+5)+1.26,6
5. Беларусь (1+7) +1.27,8
6. Италия (0+7) +1.28,4
...
9. Украина (0+6) +2.41,2
- Напомним, 11 декабря 2021 года женская сборная Украины финишировала 5-й в эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Австрии.
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