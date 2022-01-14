Женская сборная Украины по биатлону финишировала в топ-10 эстафеты Кубка мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Шестой этап Кубка мира проходит в германском Рупольдинге. Сегодня пора для женской эстафеты, где Украину представили: Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина.



Украинки финишировали на 9-й позиции с отставанием в 2 минуты и 41 секунду. Победу одержал квартет из Франции. Второе место заняли шведки.



Кубок мира



Шестой этап. Эстафета, женщины



Рупольдинг, Германия



14 января



1. Франция (0 штрафных кругов +4 запасных патронов) 1:10.50,0

2. Швеция (0+2)+35,1

3. Россия (0+6)+1.12,2

4. Германия (1+5)+1.26,6

5. Беларусь (1+7) +1.27,8

6. Италия (0+7) +1.28,4

...

9. Украина (0+6) +2.41,2

Напомним, 11 декабря 2021 года женская сборная Украины финишировала 5-й в эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Австрии.