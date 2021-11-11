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Женская сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла Францию

11 ноября, 2021 четверг
21:43
Спорт

Женская сборная Украины по баскетболу победоносно стартовала в квалификационном раунде Евробаскет-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом матче отбора Украина победила Францию – 90:71. Встреча состоялась при домашних трибунах – в киевском "Дворце спорта". Украинки уступили только в третьем периоде (17:18), во всех остальных уверенно обыграли соперниц.

Украинская сборная сражается за выход на Евробаскет-2023 в одной группе с командами Франции, Финляндии и Литвы.

Евробаскет-2023

Квалификация. Первый круг

Украина – Франция – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

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женская зборная
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