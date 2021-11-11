Женская сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла Францию
Женская сборная Украины по баскетболу победоносно стартовала в квалификационном раунде Евробаскет-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом матче отбора Украина победила Францию – 90:71. Встреча состоялась при домашних трибунах – в киевском "Дворце спорта". Украинки уступили только в третьем периоде (17:18), во всех остальных уверенно обыграли соперниц.
Украинская сборная сражается за выход на Евробаскет-2023 в одной группе с командами Франции, Финляндии и Литвы.
Евробаскет-2023
Квалификация. Первый круг
Украина – Франция – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)
- 25 октября дефлимпийская мужская сборная Украины обыграла Россию в финале прошедшего в Италии чемпионата Европы по баскетболу.
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