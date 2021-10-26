Женская сборная Украины опозорилась в матче против Испании в квалификации ЧМ-2023
В 3-м туре отбора ЧМ-2023 женская сборная Украины дома позорно уступила Испании
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч, проходивший в Ковалевке, недалеко от Киева, завершился со счетом 0:6 в пользу испанок. Украина пропустила два гола в первом тайме и четыре во втором.
Для сборной Украины это был второй матч в квалификации ЧМ-2023, у украинок три набранных балла. Испания уже успела провести три встречи, все завершились победами. В группе также выступают Фареры, Шотландия и Венгрия.
В основной раунд ЧМ-2023 напрямую выйдет команда, которая займет первое место и три лучших сборных, которые займут вторую позицию.
Чемпионат мира-2023
Квалификация. 3-й тур
Группа В
26 октября
Украина – Испания 0:6
Голы: Путельяс, 9, Исаса, 33, 82, 84, Эйсагирре, 68, Редондо, 90+2
- 21 сентября женская сборная Украины победила Турцию в контрольном матче.
- 21 октября женская сборная Украины по футболу разгромно победила Фарерские острова квалификации ЧМ-2023.
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