Женская сборная Испании впервые победила на Чемпионате мира по футболу

Об этом сообщает CNN .

Испанки победили английскую команду со счетом 1:0 – гол забила футболистка Ольга Кармона Гарсия на 29-й минуте.

Во втором тайме испанская команда не реализовала пенальти, однако даже это не помешало ей победить действующего чемпиона Европы.

Издание отмечает, что сборная одержала победу, несмотря на разногласия в команде в течение всего турнира - еще в сентябре прошлого года 15 испанских футболисток объявили, что они недовольны методами тренировок главного тренера Хорхе Вильды.

Лишь 3 из 15 игроков, которые в прошлом году написали письма в Федерацию футбола Испании (RFEF), заявив, что ситуация в национальной сборной влияет на их "эмоциональное состояние и здоровье", были отобраны в состав сборной на Чемпионат мира.