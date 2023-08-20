Женская сборная Испании впервые победила на Чемпионате мира по футболу
В финале Чемпионата мира по футболу женская сборная Испании обогнала сборную Англии – это первая победа женской команды страны на мировом соревновании
Об этом сообщает CNN .
Испанки победили английскую команду со счетом 1:0 – гол забила футболистка Ольга Кармона Гарсия на 29-й минуте.
Во втором тайме испанская команда не реализовала пенальти, однако даже это не помешало ей победить действующего чемпиона Европы.
Издание отмечает, что сборная одержала победу, несмотря на разногласия в команде в течение всего турнира - еще в сентябре прошлого года 15 испанских футболисток объявили, что они недовольны методами тренировок главного тренера Хорхе Вильды.
Лишь 3 из 15 игроков, которые в прошлом году написали письма в Федерацию футбола Испании (RFEF), заявив, что ситуация в национальной сборной влияет на их "эмоциональное состояние и здоровье", были отобраны в состав сборной на Чемпионат мира.
- Неизвестный мужчина во время финала женского ЧМ-2023 по футболу выбежал на поле в футболке с надписями "Остановите Путлера" и "Освободите Украину", на которой изображена карта нашей страны без Одесской области.
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