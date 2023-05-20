Об этом Гандзя Морозова рассказала в программе "Война и волонтеры", журналистке "Еспресо".

"Волонтерский штаб Женского ветеранского движения появился 24 февраля прошлого года, – рассказывает Гандзя Морозова. – Мы помогали гражданским и военным. Все формировалось во время войны, поэтому у нас было много изменений, разных улучшений. Ведь для многих, как и для меня, волонтерский опыт был первый и мы многому учились в экстренных условиях".

По словам волонтера, члены движения - в приоритете. Тепловизоры, дроны - комплексная помощь для армии. А теперь уже на финальной стадии сбор на сверхлегкие плиты для женщин-медиков на фронте.

"Вес этих плит до 2 килограммов. Они будут направлены для женщин-парамедиков, потому что таскать на себе каждый день еще и тяжелый рюкзак - нагрузка на позвоночник сильная. Именно для того, чтобы облегчить давление на опорно-двигательный аппарат, мы решили сделать такой сбор. В настоящее время очень много поднимается вопрос относительно женской формы и белья в армии. У нас при штабе есть швейный цех, где мы начали отшивать тестовое белье для женщин. На войне не всегда есть возможность стирать и это все расходный материал. Что касается женской формы - много физиологических отличий у женщин. Самое элементарное - наколенники. Нам девушки рассказывали, когда бежишь к раненому, ты падаешь на колени и не думаешь о своих коленях. А специфика мужского строения, что у них наколенники выше, чем у женщин.То есть, когда ты стоишь кажется безразлично, но когда ты падаешь - они поднимаются и ты голыми чашечками падаешь на камешки или асфальт. Также особенности самой талии. У женщин талия выше находится. Если женщина долгое время носит мужские брюки и мужской пояс, они могут передавливать органы кровообращения малого таза и потом могут возникать проблемы по женской части. Также проблема длины рукава. Потому что у мужчин руки длиннее. Это физиологические штуки, но они сковывают движения. А еще одевается бронежилет, рюкзак, оружие. Это не просто может сковывать движения, а стоить жизни.