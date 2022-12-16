Женщины в Луганске были вынуждены рожать в коридорах или каретах скорой: раненые оккупанты заполнили медучреждение
Из-за обилия раненых военных РФ родильное отделение в Луганске обустроили как военный госпиталь - женщины рожали в коридорах и каретах скорой
Об этом сообщили в Луганской ОВА.
Отмечается, что в родильном отделении Луганской городской больницы №3 обустроили военный госпиталь для представителей ПИК. оккупанты заполнили все койко-места, поэтому женщинам пришлось рожать в коридоре или в карете скорой.
"Из-за большого количества раненых оккупантов роды в Луганске превращаются в настоящие мучения", - подчеркнули в ОВА.
- Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщал , что российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.
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