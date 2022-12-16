Об этом сообщили в Луганской ОВА.

Отмечается, что в родильном отделении Луганской городской больницы №3 обустроили военный госпиталь для представителей ПИК. оккупанты заполнили все койко-места, поэтому женщинам пришлось рожать в коридоре или в карете скорой.

"Из-за большого количества раненых оккупантов роды в Луганске превращаются в настоящие мучения", - подчеркнули в ОВА.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщал , что российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.

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