Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на доцента неврологии, медицинского кампуса Аншуц Университета Колорадо Даниэль Уилхур.

Мигрень является распространенным неврологическим расстройством, которое поражает около 800 миллионов человек во всем мире; только в США им регулярно страдает около 12% населения или 39 миллионов человек. Боль часто сопровождается тошнотой, рвотой и чувствительностью к свету или звуку. Приступ может длиться от часов до дней, и некоторые люди справляются, уединяясь в темных тихих комнатах.

Мигрень влияет на мужчин и женщин по-разному.

Сообщается, что гормоны, генетика, эпигенетика и окружающая среда являются факторами, определяющими структуру, функцию и адаптивность мозга к мигрени. Женщины имеют большую склонность к мигрени из-за колебаний уровня эстрогена, особенно во время менструального цикла.

Женская мигрень

По мнению исследователей, в то время как и мальчики, и девочки имеют одинаковые шансы почувствовать мигрень в детстве, вероятность того, что девушки заболевают мигренью, растет, когда они достигают полового созревания. Это связано с колебаниями уровней половых гормонов, в первую очередь эстрогена, связанных с половым созреванием, хотя другие гормоны, в частности прогестерон, также могут быть вовлечены.

Менструальная мигрень чаще встречается у женщин с мигренью, причем от 50% до 60% из них испытывают ее.

Мигрень может быть особенно утомительной для беременных женщин в первом триместре, когда утренняя тошнота является обычным явлением и может осложнять пищу, сон или увлажнение. Что еще хуже, отсутствие или пропуск любой из этих вещей может увеличить вероятность мигрени.

Хорошая новость состоит в том, что мигрень обычно имеет тенденцию к уменьшению тяжести и частоты на протяжении всей беременности. У некоторых женщин они исчезают совсем, особенно по мере прогрессирования беременности. Однако у тех, кто ощущал их во время беременности, мигрень обычно усиливается после родов.

Это может быть следствием снижения уровня гормонов, а также недосыпанием, стрессом, обезвоживанием и другими экологическими факторами, связанными с уходом за новорожденным.

Приступы мигрени также могут усиливаться во время перименопаузы, переходного периода жизни перед менопаузой. Опять же колебания уровня гормонов, особенно эстрогена, вызывают их вместе с хронической болью, депрессией и нарушениями сна, которые могут возникнуть в этот период.

Но с наступлением менопаузы мигрень обычно стихает. В некоторых случаях они исчезают совсем. Между тем существуют методы лечения, которые могут помочь снизить как частоту, так и тяжесть мигрени во время менопаузы, включая заместительную гормональную терапию. Заместительная гормональная терапия содержит женские гормоны и используется для замены тех, которые производит ваш организм меньше до или после менопаузы.

Мужская мигрень

Мигрень у мужчин имеет тенденцию повышения частоты и силы боли около 20-летнего возраста. Затем они обычно уменьшаются, достигая второго пика около 50 лет, и затем снова уменьшаются или прекращаются. Причины этого явления не очень ясны, но возможно, что генетика, экология и образ жизни влияют на риск мигрени.

Врачам нужно исследовать больше о том, как мигрень влияет на женщин и мужчин. Уменьшение гендерного неравенства в изучении мигрени не только улучшит условия жизни женщин, но и поможет лучше понять это состояние и создать будущее, где мигрень будет легче контролироваться, заключает неврологиня.

Мигрень является распространенным неврологическим расстройством, которое поражает около 800 миллионов человек во всем мире; только в США им регулярно страдает около 12% населения или 39 миллионов человек. Боль часто сопровождается тошнотой, рвотой и чувствительностью к свету или звуку. Приступ может длиться от часов до дней, и некоторые люди справляются, уединяясь в темных тихих комнатах.

Мигрень влияет на мужчин и женщин по-разному.

Сообщается, что гормоны, генетика, эпигенетика и окружающая среда являются факторами, определяющими структуру, функцию и адаптивность мозга к мигрени. Женщины имеют большую склонность к мигрени из-за колебаний уровня эстрогена, особенно во время менструального цикла.

Женская мигрень

По мнению исследователей, в то время как и мальчики, и девочки имеют одинаковые шансы почувствовать мигрень в детстве, вероятность того, что девушки заболевают мигренью, растет, когда они достигают полового созревания. Это связано с колебаниями уровней половых гормонов, в первую очередь эстрогена, связанных с половым созреванием, хотя другие гормоны, в частности прогестерон, также могут быть вовлечены.

Менструальная мигрень чаще встречается у женщин с мигренью, причем от 50% до 60% из них испытывают ее.

Мигрень может быть особенно утомительной для беременных женщин в первом триместре, когда утренняя тошнота является обычным явлением и может осложнять пищу, сон или увлажнение. Что еще хуже, отсутствие или пропуск любой из этих вещей может увеличить вероятность мигрени.

Хорошая новость состоит в том, что мигрень обычно имеет тенденцию к уменьшению тяжести и частоты на протяжении всей беременности. У некоторых женщин они исчезают совсем, особенно по мере прогрессирования беременности. Однако у тех, кто ощущал их во время беременности, мигрень обычно усиливается после родов.

Это может быть следствием снижения уровня гормонов, а также недосыпанием, стрессом, обезвоживанием и другими экологическими факторами, связанными с уходом за новорожденным.

Приступы мигрени также могут усиливаться во время перименопаузы, переходного периода жизни перед менопаузой. Опять же колебания уровня гормонов, особенно эстрогена, вызывают их вместе с хронической болью, депрессией и нарушениями сна, которые могут возникнуть в этот период.

Но с наступлением менопаузы мигрень обычно стихает. В некоторых случаях они исчезают совсем. Между тем существуют методы лечения, которые могут помочь снизить как частоту, так и тяжесть мигрени во время менопаузы, включая заместительную гормональную терапию. Заместительная гормональная терапия содержит женские гормоны и используется для замены тех, которые производит ваш организм меньше до или после менопаузы.

Мужская мигрень

Мигрень у мужчин имеет тенденцию повышения частоты и силы боли около 20-летнего возраста. Затем они обычно уменьшаются, достигая второго пика около 50 лет, и затем снова уменьшаются или прекращаются. Причины этого явления не очень ясны, но возможно, что генетика, экология и образ жизни влияют на риск мигрени.

Врачам нужно исследовать больше о том, как мигрень влияет на женщин и мужчин. Уменьшение гендерного неравенства в изучении мигрени не только улучшит условия жизни женщин, но и поможет лучше понять это состояние и создать будущее, где мигрень будет легче контролироваться, заключает неврологиня.