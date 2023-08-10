Женщины страдают от мигрени гораздо чаще, чем мужчины. Невролог раскрыл факторы
Гормоны, генетика, эпигенетика и окружающая среда являются факторами, определяющими адаптивность мозга к мигрени, женщины имеют большую склонность из-за колебаний уровня эстрогена, особенно во время менструального цикла
Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на доцента неврологии, медицинского кампуса Аншуц Университета Колорадо Даниэль Уилхур.
Мигрень является распространенным неврологическим расстройством, которое поражает около 800 миллионов человек во всем мире; только в США им регулярно страдает около 12% населения или 39 миллионов человек. Боль часто сопровождается тошнотой, рвотой и чувствительностью к свету или звуку. Приступ может длиться от часов до дней, и некоторые люди справляются, уединяясь в темных тихих комнатах.
Мигрень влияет на мужчин и женщин по-разному.
Сообщается, что гормоны, генетика, эпигенетика и окружающая среда являются факторами, определяющими структуру, функцию и адаптивность мозга к мигрени. Женщины имеют большую склонность к мигрени из-за колебаний уровня эстрогена, особенно во время менструального цикла.
Женская мигрень
По мнению исследователей, в то время как и мальчики, и девочки имеют одинаковые шансы почувствовать мигрень в детстве, вероятность того, что девушки заболевают мигренью, растет, когда они достигают полового созревания. Это связано с колебаниями уровней половых гормонов, в первую очередь эстрогена, связанных с половым созреванием, хотя другие гормоны, в частности прогестерон, также могут быть вовлечены.
Менструальная мигрень чаще встречается у женщин с мигренью, причем от 50% до 60% из них испытывают ее.
Мигрень может быть особенно утомительной для беременных женщин в первом триместре, когда утренняя тошнота является обычным явлением и может осложнять пищу, сон или увлажнение. Что еще хуже, отсутствие или пропуск любой из этих вещей может увеличить вероятность мигрени.
Хорошая новость состоит в том, что мигрень обычно имеет тенденцию к уменьшению тяжести и частоты на протяжении всей беременности. У некоторых женщин они исчезают совсем, особенно по мере прогрессирования беременности. Однако у тех, кто ощущал их во время беременности, мигрень обычно усиливается после родов.
Это может быть следствием снижения уровня гормонов, а также недосыпанием, стрессом, обезвоживанием и другими экологическими факторами, связанными с уходом за новорожденным.
Приступы мигрени также могут усиливаться во время перименопаузы, переходного периода жизни перед менопаузой. Опять же колебания уровня гормонов, особенно эстрогена, вызывают их вместе с хронической болью, депрессией и нарушениями сна, которые могут возникнуть в этот период.
Но с наступлением менопаузы мигрень обычно стихает. В некоторых случаях они исчезают совсем. Между тем существуют методы лечения, которые могут помочь снизить как частоту, так и тяжесть мигрени во время менопаузы, включая заместительную гормональную терапию. Заместительная гормональная терапия содержит женские гормоны и используется для замены тех, которые производит ваш организм меньше до или после менопаузы.
Мужская мигрень
Мигрень у мужчин имеет тенденцию повышения частоты и силы боли около 20-летнего возраста. Затем они обычно уменьшаются, достигая второго пика около 50 лет, и затем снова уменьшаются или прекращаются. Причины этого явления не очень ясны, но возможно, что генетика, экология и образ жизни влияют на риск мигрени.
Врачам нужно исследовать больше о том, как мигрень влияет на женщин и мужчин. Уменьшение гендерного неравенства в изучении мигрени не только улучшит условия жизни женщин, но и поможет лучше понять это состояние и создать будущее, где мигрень будет легче контролироваться, заключает неврологиня.
Мигрень является распространенным неврологическим расстройством, которое поражает около 800 миллионов человек во всем мире; только в США им регулярно страдает около 12% населения или 39 миллионов человек. Боль часто сопровождается тошнотой, рвотой и чувствительностью к свету или звуку. Приступ может длиться от часов до дней, и некоторые люди справляются, уединяясь в темных тихих комнатах.
Мигрень влияет на мужчин и женщин по-разному.
Сообщается, что гормоны, генетика, эпигенетика и окружающая среда являются факторами, определяющими структуру, функцию и адаптивность мозга к мигрени. Женщины имеют большую склонность к мигрени из-за колебаний уровня эстрогена, особенно во время менструального цикла.
Женская мигрень
По мнению исследователей, в то время как и мальчики, и девочки имеют одинаковые шансы почувствовать мигрень в детстве, вероятность того, что девушки заболевают мигренью, растет, когда они достигают полового созревания. Это связано с колебаниями уровней половых гормонов, в первую очередь эстрогена, связанных с половым созреванием, хотя другие гормоны, в частности прогестерон, также могут быть вовлечены.
Менструальная мигрень чаще встречается у женщин с мигренью, причем от 50% до 60% из них испытывают ее.
Мигрень может быть особенно утомительной для беременных женщин в первом триместре, когда утренняя тошнота является обычным явлением и может осложнять пищу, сон или увлажнение. Что еще хуже, отсутствие или пропуск любой из этих вещей может увеличить вероятность мигрени.
Хорошая новость состоит в том, что мигрень обычно имеет тенденцию к уменьшению тяжести и частоты на протяжении всей беременности. У некоторых женщин они исчезают совсем, особенно по мере прогрессирования беременности. Однако у тех, кто ощущал их во время беременности, мигрень обычно усиливается после родов.
Это может быть следствием снижения уровня гормонов, а также недосыпанием, стрессом, обезвоживанием и другими экологическими факторами, связанными с уходом за новорожденным.
Приступы мигрени также могут усиливаться во время перименопаузы, переходного периода жизни перед менопаузой. Опять же колебания уровня гормонов, особенно эстрогена, вызывают их вместе с хронической болью, депрессией и нарушениями сна, которые могут возникнуть в этот период.
Но с наступлением менопаузы мигрень обычно стихает. В некоторых случаях они исчезают совсем. Между тем существуют методы лечения, которые могут помочь снизить как частоту, так и тяжесть мигрени во время менопаузы, включая заместительную гормональную терапию. Заместительная гормональная терапия содержит женские гормоны и используется для замены тех, которые производит ваш организм меньше до или после менопаузы.
Мужская мигрень
Мигрень у мужчин имеет тенденцию повышения частоты и силы боли около 20-летнего возраста. Затем они обычно уменьшаются, достигая второго пика около 50 лет, и затем снова уменьшаются или прекращаются. Причины этого явления не очень ясны, но возможно, что генетика, экология и образ жизни влияют на риск мигрени.
Врачам нужно исследовать больше о том, как мигрень влияет на женщин и мужчин. Уменьшение гендерного неравенства в изучении мигрени не только улучшит условия жизни женщин, но и поможет лучше понять это состояние и создать будущее, где мигрень будет легче контролироваться, заключает неврологиня.
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