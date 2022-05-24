Женщины составляют пятую часть всего личного состава ВСУ, - Зеленская

Об этом говорится в телеграмм-канале Елены Зеленской.

"Сегодня в Украине отмечают День героев. И – героинь. В этот день поздравляют тех, кто героически боролся за украинскую независимость и продолжает это делать сейчас. Наши женщины давным-давно уже не тыл украинской армии. Сегодня они составляют более пятой части всего личного состава ВСУ. Много ли это? Очень. Один из самых высоких показателей, если сравнивать со странами НАТО", - говорится в сообщении.

Далее супруга президента вспомнила о нескольких героинях, связавших свою судьбу с ВСУ:

"Наши героини – это скрипачка Ольга Рукавишникова, которая в первый день вторжения сменила классический инструмент на винтовку. Это Ярина Черногуз – одна из топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии Forbes – которая вместо филологической карьеры выбрала берет морской пехотинки. Это поэтесса Елена. Герасимьюк, которая с 2017 года уехала на войну парамедиком в составе добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" и спасала раненых в самых горячих точках на востоке.

Также добавила, что первой женщиной-офицером в Европе также была украинка:

"Знали ли вы, что первой женщиной-офицером в Европе была украинка? Елена Степанов командовала женской четой Украинских Сечевых Стрельцов в Первой мировой войне".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb