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Женщины на временно оккупированных территориях смотрят Еспресо, - исследование

25 октября, 2023 среда
12:07
Новости

BBC Media Action обнародовали исследование "Женщины в Украине: Как они используют медиа с начала полномасштабного вторжения?"

Этот исследовательский брифинг изучает привычки женщин по всей Украине, включая временно оккупированные территории, относительно медиа и коммуникаций на фоне полномасштабного вторжения России.

В исследовании BBC Media Action говорится, как женщины используют медиа-платформы, с которым медиа-контентом они взаимодействуют, а также о том, как они реагируют на ложную информацию.

Онлайн медиа – самый популярный способ получить информацию для женщин в Украине. С начала полномасштабного вторжения быстрое получение важной информации явилось приоритетом для людей, пострадавших от войны. Интернет, социальные сети и мессенджеры – стали самыми популярными медиаплатформами среди мужчин и женщин в Украине, опередив телевидение как основной медиа-ресурс.

Война также повлекла за собой масштабное перемещение населения, а это значит, что зависимость от традиционных медиа, таких как телевидение и радио, уменьшалась.

Согласно исследованию наиболее распространенными типами СМИ, к которым обращаются женщины, являются интернет (83% респондентов), социальные сети (74%) и онлайн-мессенджеры (74%).

Женщины старше 55 лет и женщины, проживающие в сельской местности, значительно чаще отмечали, что полагаются на традиционные медиаплатформы, такие как ТВ и радио. Например, 79% женщин старше 55 лет сообщили, что смотрят телевизор по сравнению с 62% женщин старше 18-34 лет. Также, 79% женщин в сельской местности сказали, что они смотрят телевизор по сравнению с 68% женщин в городах.

Женщины, проживающие на временно оккупированных территориях, имеют ограниченный доступ к информации из остальной Украины, поскольку оккупанты отключили доступ к Интернету и мобильной связи. Тысячи базовых станций, оптоволоконных линий и антенн украинских телекоммуникационных провайдеров были разрушены. А в некоторых регионах юга Украины Россия изменила маршрут интернет-трафика из-за собственных провайдеров, что позволяет России следить и подвергать цензуре такие соединения.

На оккупированных территориях люди все еще могут получить доступ к украинским СМИ, если у них есть спутниковая антенна, а также украинский интернет через виртуальные частные сети (VPN).

В качественном исследовании женщины с таких территорий рассказали об определенных проблемах с доступом в интернет и мобильную связь. Они слушали радио или использовали VPN для доступа к интернету, но все равно опасались безопасности использования телефонов и размещения проукраинского контента в социальных сетях, опасаясь репрессий со стороны России.

Основными телеканалами, к которым обращались телезрители на временно оккупированных территориях, были украинские онлайн-каналы: Еспресо, 5 канал и Прямой.

60% телезрительниц на неподконтрольных правительству территориях смотрели российские телеканалы, а 38% из них полагались на российские каналы для получения новостей.

Женщины, проживающие на временно оккупированных территориях, отметили, что для получения доступа к новостям и информации они пытались читать как украинские, так и российские новости, чтобы сравнить их. Эти женщины также говорили о проблемах с доступом к правдивому контенту – им было трудно полностью доверять новостям и информации из медиаисточников по обе стороны войны. Женщины на неподконтрольных правительству территориях были гораздо больше озабочены фейковыми новостями, чем их коллеги на остальной территории Украины, но менее уверены в своей способности их идентифицировать – противоположная картина наблюдается среди женщин в других регионах страны. На временно оккупированных территориях 80% женщин были озабочены уровнем неправдивой и обманчивой информации по сравнению с 52% женщин на остальной территории Украины. Однако женщины на оккупированных территориях гораздо реже заявляли, что могут отличить настоящие новости от фейковых (61% по сравнению с 80% на неоккупированных территориях). Кроме того, каждая пятая женщина на неподконтрольных правительству территориях ответила "не знаю", когда ее спросили о способности отличить настоящие новости от фейковых.

Этот брифинг основывается на результатах комплексного исследования BBC Media Action, проведенного в Украине в конце 2022 – начале 2023 года. Большинство количественных и качественных полевых исследований было проведено украинским исследовательским агентством InfoSapiens. Аналитический брифинг был подготовлен в рамках проекта, реализуемого Национальным демократическим институтом (NDI) при финансовой поддержке Министерства международных дел Канады (GAC). Ответственность за содержание брифинга несет BBC Media Action.

Общество
Еспресо.TV
оккупированные территории
эспрессо
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