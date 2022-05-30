"Женщины из стали". Родные защитников Мариуполя и Азовстали создали совет, который будет координировать процесс их возвращения домой
Жены, матери и сестры защитников Мариуполя и Азовстали создали собственный совет "Женщины из стали". Организация должна стать медиатором между властью и семьями героев и координировать процесс их возвращения домой
30 мая прошел брифинг семей защитников Мариуполя.
"Наши ребята героически выполнили свой приказ. Следующий приказ был – сложить оружие и сохранить свои жизни. Мы ждали экстракцию. Но чуда не случилось. Поэтому мы должны начать новый этап борьбы – за возвращение их домой.
Украинские женщины не рождаются стальными – мы становимся такими, когда боремся рядом с нашими мужчинами и за них. Сегодня мы объявляем о создании Совета жен и матерей защитников Украины – Женщины из стали. Этот Совет будет медиатором между семьями и властью. Мы запускаем телеграмм-канал, потому что видим отсутствие коммуникации. Потому что все женщины, кто ждет своих защитников домой – не знают, что делать, к кому обращаться", – сказала супруга бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая.
Наталья подчеркнула, что желающих присоединиться к совету "Женщины из стали" становится все больше: "Я получила 84 звонка и сообщения о приобщении к организации. За нашими плечами стоят сотни, тысячи, я думаю, семей, которые уже желают присоединиться. Мы будем принимать в свои ряды не только родных, но и небезразличных и способных действовать вместе. Мы приятно удивлены, что критическая масса людей вызревает в каждой области, во всем мире находятся люди, которые готовы объединяться".
Жена бойца полка "Азов" добавила, что сейчас необходимо объединиться для общей цели – возвращение наших защитников из плена домой.
- 7 мая сообщалось, что из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.
- 9 мая оккупанты возобновили штурм Азовстали после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области.
- 11 мая командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волина) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" военных Украины из Азовстали.
- 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
- Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.
- 25 мая жена захваченного россиянами командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерина Прокопенко – заявила, что защитники Азовстали удерживаются в плену в удовлетворительных условиях.
- 30 мая сестра командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского призвала общество и блоггеров просить возвращение героев Азовстали домой.
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