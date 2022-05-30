30 мая прошел брифинг семей защитников Мариуполя.

"Наши ребята героически выполнили свой приказ. Следующий приказ был – сложить оружие и сохранить свои жизни. Мы ждали экстракцию. Но чуда не случилось. Поэтому мы должны начать новый этап борьбы – за возвращение их домой.

Украинские женщины не рождаются стальными – мы становимся такими, когда боремся рядом с нашими мужчинами и за них. Сегодня мы объявляем о создании Совета жен и матерей защитников Украины – Женщины из стали. Этот Совет будет медиатором между семьями и властью. Мы запускаем телеграмм-канал, потому что видим отсутствие коммуникации. Потому что все женщины, кто ждет своих защитников домой – не знают, что делать, к кому обращаться", – сказала супруга бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая.

Наталья подчеркнула, что желающих присоединиться к совету "Женщины из стали" становится все больше: "Я получила 84 звонка и сообщения о приобщении к организации. За нашими плечами стоят сотни, тысячи, я думаю, семей, которые уже желают присоединиться. Мы будем принимать в свои ряды не только родных, но и небезразличных и способных действовать вместе. Мы приятно удивлены, что критическая масса людей вызревает в каждой области, во всем мире находятся люди, которые готовы объединяться".

Жена бойца полка "Азов" добавила, что сейчас необходимо объединиться для общей цели – возвращение наших защитников из плена домой.