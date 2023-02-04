Об этом сообщили в telegram.

"Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако украинские женщины-чиновницы могут беспрепятственно посещать своих детей, находящихся за границей", - говорится в сообщении.

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В частности, для пересечения границы необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка или заверенную копию или другой документ, удостоверяющий, что эта женщина является матерью несовершеннолетнего ребенка. При этом должна быть отметка в базе Госпогранслужбы о пересечении границы ребенком. Однако, если такой отметки нет - нужно иметь справку о пребывании ребенка на консульском учете в другой стране.