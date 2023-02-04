Женщины-чиновники могут выезжать за границу: в правительстве назвали условия
Украинские женщины, занимающие должности на государственной службе, могут беспрепятственно посещать своих несовершеннолетних детей, находящихся за границей
Об этом сообщили в telegram.
"Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако украинские женщины-чиновницы могут беспрепятственно посещать своих детей, находящихся за границей", - говорится в сообщении.
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В частности, для пересечения границы необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка или заверенную копию или другой документ, удостоверяющий, что эта женщина является матерью несовершеннолетнего ребенка. При этом должна быть отметка в базе Госпогранслужбы о пересечении границы ребенком. Однако, если такой отметки нет - нужно иметь справку о пребывании ребенка на консульском учете в другой стране.
- Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.
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