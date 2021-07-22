Женщину, которая ограбила банк в Киеве, отправили в СИЗО до 18 сентября
Суд избрал меру пресечения женщине, которая ограбила отделение банка в Киеве на Оболони
Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Судья постановил: ходатайство ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Отправить в СИЗО. Сроком на 60 дней до 18 сентября 2021 включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", - сказала председательствующая судья.
Из зала суда подозреваемая отправится в следственный изолятор.
- В Киеве 20 июля ограбили банк. Женщина бросила в отделение "коктейль Молотова".
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