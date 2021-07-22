Женщину, которая ограбила банк в Киеве, отправили в СИЗО до 18 сентября

Об этом сообщает "РБК-Украина".



"Судья постановил: ходатайство ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Отправить в СИЗО. Сроком на 60 дней до 18 сентября 2021 включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", - сказала председательствующая судья.



Из зала суда подозреваемая отправится в следственный изолятор.

В Киеве 20 июля ограбили банк. Женщина бросила в отделение "коктейль Молотова".