Женщиномобиль едет к вам: как обследуют женщин на деоккупированной Киевщине

Уже через несколько минут осмотра и консультации пациентки могут получить медицинское заключение. А сам проект начат и воплощен командой БФ "Фонд имени профессора Бакшеева" при поддержке благотворителей и доноров.

"Это машина с гинекологическим креслом и с аппаратурой экспортного класса, которая позволяет поставить экспертный, очень высокого уровня вывод при первом осмотре пациентки. И этот автомобиль полностью автономный относительно электричества. Мы в этот проект еще ввели малую инвазионную хирургию тогда, когда это нужно. Под этот проект у нас также есть бесплатное гистероскопическое оборудование", – рассказывает акушер-гинеколог Сергей Бакшеев.

Также среди необходимого оборудования аппарат УЗИ, кольпоскоп, эндоскопическое оборудование и различные медицинские препараты. Пройти бесплатное обследование в диагностическом автомобиле могут все женщины. Помимо полноценной консультации врачи-волонтеры выполняют:

- УЗИ органов малого таза;

- кольпоскопию;

- цитологическое исследование шейки матки;

- анализы крови (при необходимости);

- лечение шейки матки;

– гистероскопию.

"Никуда не нужно ехать, люди посоветуют все, дают направление на обследование, на все на свете, кому нужно дальше. Это очень хорошо. Все-таки ехать куда-то - это очень тяжело", - делится с нами жительница села Дзвинково Мария Харченко.

А подробную информацию о работе женщина сообщают местные врачи или фельдшеры. Одна из них – Людмила Ивасюк.

"Преимущества в том, что пожилые люди не всегда хотят куда-то ехать. И это занимает время. Как всегда, мы это откладываем в дальнейшем. На сегодня есть прекрасная возможность просто прийти поговорить, получить квалифицированную консультацию и пройти обследование, где в дальнейшем, возможно, кому-то дальше нужно будет обращаться к тому или иному еще специалисту", - говорит Людмила Ивасюк.

По словам медиков, большое количество проблем со здоровьем у женщин обусловлено войной. В частности, рак, нарушение работы эндокринной системы. Ведь многие украинки так и не смогли полечиться из-за активных боевых действий. Другие заболевания возникли на протяжении войны, в том числе из-за стресса.

"Главное, чтобы врачи были с "руками", главное, чтобы у врача под рукой было все оборудование, позволяющее выполнить то, что он может сделать. Если вы находитесь в деоккупированной деревне, если у вас нет доступа к медицинской помощи, мы приедем к вам. И сделаем это бесплатно", – добавляет акушер-гинеколог Сергей Бакшеев.

Во время первого выезда клиники на колесах врачи осмотрели 20 женщин всех возрастов. У 4 из них обнаружили именно онкологические заболевания. Это свидетельствует об актуальности таких мобильных осмотров. Львиную долю средств на женщин и оборудование закрыла компания Филипп Моррис, также помог франкфуртский фонд "OBOZ Humanitäre Hilfe" и черкасская компания Scaner, изготовившая кольпоскоп.

В планах организаторов проекта – увеличить медицинские миссии по деоккупированным территориям Украины. На очереди – Харьковщина, Донетчина и Херсонщина. Эти медицинские миссии состоятся уже с привлечением и других специалистов, в частности, кардиолога и эндокринолога. Также команда Фонда работает над вторым мобильным кабинетом, где будет предоставляться помощь широкого спектра.