Женщинам-туристкам запретили посещать нацпарк в Афганистане

Об этом сообщило издание TOLOnews.

Стало известно, что запрет на посещение нацпарка озвучил талибский министр пропаганды добродетели и предотвращение порока Мухаммед Халед Ханафи. Он уточнил, что запрет будет действовать до тех пор, пока не придумают специальные правила, потому что туризм не жизненная необходимость.

"Наши жены и сестры не смогут посещать Банди-Амир, пока мы не установим для них правила. Силы безопасности, старейшины и полиция морали должны принять меры. Туризм – это не жизненная необходимость", – заявил чиновник.

Впрочем, какими должны быть правила и кто будет их придумывать Мухаммад Ханафи не разъяснил. Религиозные деятели провинции Бамиан, где расположен национальный парк Банди-Амир, обвиняют в несоблюдении предписаний по ношению хиджаба приезжих посетительниц. По их словам, нарушители исламского дресс-кода приезжают из других провинций или из-за границы.