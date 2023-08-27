Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Женщинам-туристкам запретили посещать нацпарк в Афганистане

Женщинам-туристкам запретили посещать нацпарк в Афганистане

27 августа, 2023 воскресенье
13:15
Мир Афганистан

Из-за несоблюдения правил ношения хиджаба талибы запретили женщинам-туристкам гулять в национальном парке Банди-Амир в провинции Бамиан

Об этом сообщило издание TOLOnews.

Стало известно, что запрет на посещение нацпарка озвучил талибский министр пропаганды добродетели и предотвращение порока Мухаммед Халед Ханафи. Он уточнил, что запрет будет действовать до тех пор, пока не придумают специальные правила, потому что туризм не жизненная необходимость.

"Наши жены и сестры не смогут посещать Банди-Амир, пока мы не установим для них правила. Силы безопасности, старейшины и полиция морали должны принять меры. Туризм – это не жизненная необходимость", – заявил чиновник.

Впрочем, какими должны быть правила и кто будет их придумывать Мухаммад Ханафи не разъяснил. Религиозные деятели провинции Бамиан, где расположен национальный парк Банди-Амир, обвиняют в несоблюдении предписаний по ношению хиджаба приезжих посетительниц. По их словам, нарушители исламского дресс-кода приезжают из других провинций или из-за границы.

  • Администрация Афганистана под руководством движения "Талибан" в среду, 16 июля, объявила о запрещении деятельности всех политических партий, заявив, что они не отвечают интересам нации.
Общество
Афганистан
Читайте также:
ПВК "Вагнер"
26 августа, 2023 суббота
Военный эксперт Снегирев считает, что вожаков Вагнера вывели в тень: Происходит операция "прикрытие"
27 августа, 2023 воскресенье
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом
Полонені росіяни, що повернулись по обміну 17 жовтня
26 августа, 2023 суббота
"Однажды стрельнули из гранатомета, а еще бросили пару гранат": пленник россиянин описал подготовку тех, кого отправляют на передовую
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.81
    Покупка 37.81
    Продажа 38.68
  • EUR
    Покупка 41.02
    Продажа 42.17
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
27 августа
13:09
доллар
Курс валют на 27 августа: каковы цены в обменниках и на черном рынке
13:05
Украинские военные продвигаются к югу от Роботиного до села Новопрокоповка
12:29
На Лимано-Купянском направлении Россия держит более 100 тысяч оккупантов, - представитель Восточной группировки Евлаш
12:02
На оккупированной территории Запорожской области сдетонировал склад боеприпасов, - Федоров
12:01
Эксклюзив
Глен Грант
Опасения США по распаду России безосновательны, - полковник Грант
12:01
OPINION
Еще раз о высказываниях фон Триера
12:00
Интервью
Руслан Романов
Все, что связано со словом Украина, я почувствовал в мордобоях и драках, – азовец Руслан Романов
11:45
Обновлено
Возле побережья Австралии во время учений разбился военный самолет США: погибли три человека
11:33
В Воздушных силах оценили, сколько может занять расследование авиакатастрофы на Житомирщине
11:11
На Запорожье силы ПВО уничтожили два "шахеда"
11:04
Обновлено
На Житомирщине столкнулись два украинских учебно-боевых самолета: погибли три пилота ВСУ
10:48
В Румынии произошел взрыв на газовой заправке: один человек погиб и 57 ранены
10:40
Обзор
Гибель одного из "Призраков Киева", Абхазия не хочет быть частью РФ. Акценты мировых СМИ 27 августа
10:27
Россияне атаковали 9 областей Украины за сутки: 4 человека погибли, 13 ранены
10:16
Правительство Японии: Уровень радиации в морской воде возле Фукусимы ниже допустимого
10:06
Разведка Британии: Россия и Украина ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море
10:02
OPINION
Перед Украиной снова угроза диктатуры
09:56
Обновлено
Ракетная атака на Киевщину: 2 человека получили ранения, повреждены 10 частных домов
09:19
В РФ заявили об атаке дрона на Курск: повреждена многоэтажка и здания рядом
09:00
Обзор
Станут ли шведские CV90 основными БМП ВСУ: характеристики и история создания
08:58
В МИД отреагировали на очередные преследования крымских татар в оккупированном Крыму
08:48
ISW: ВСУ продвигаются через сложный участок оборонных позиций окупантов
08:31
Эксклюзив
Полковник Грант рассказал, какие объекты в РФ нужно атаковать
08:30
Обновлено
Генштаб: Российская армия за сутки войны в Украине потеряла 550 военных, 6 танков и 11 беспилотников
08:12
КНДР впервые разрешила своим гражданам возвращаться из-за границы после пандемии
08:01
OPINION
Война возвращается бумерангом в дом россиян
07:54
Возглавила колледж во время оккупации Мариуполя: за государственную измену будут судить педагогу
01:36
Усик посвятил победу над Дюбуа ВСУ и Украине
01:30
Эксклюзив
Чтобы избежать мобилизации россияне наносят себе увечья или прячутся там, где их не знают: рассказ пленного мобика
01:20
Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя украинца
01:19
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом
2023, суббота
26 августа
23:56
Беринчик победил Игита в андеркарте боя Усика и напомнил миру: "Россия – агрессор"
23:28
Россия нанесла удар по предприятию в Херсоне. Есть пострадавший
23:03
Эксклюзив
Фейгин: Путин после уничтожения верхушки Вагнера еще больше изолируется
23:00
Эксклюзив
"Однажды стрельнули из гранатомета, а еще бросили пару гранат": пленник россиянин описал подготовку тех, кого отправляют на передовую
22:59
Эксклюзив
Максим Розумный: активы Пригожина перейдут под контроль Генштаба РФ
22:55
В Киевской области пожарные спасли 5-летнего ребенка из горящей квартиры
22:06
Беларусь обвинила Украину в новой провокации на границе
21:41
Эксклюзив
После смерти Пригожина Путин потерял последние рычаги влияния, - российский оппозиционер Пономарев
21:33
Российская пропаганда распространяет фейковый сюжет об антиукраинском флешмобе в Польше
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV