Женщинам-туристкам запретили посещать нацпарк в Афганистане
Из-за несоблюдения правил ношения хиджаба талибы запретили женщинам-туристкам гулять в национальном парке Банди-Амир в провинции Бамиан
Об этом сообщило издание TOLOnews.
Стало известно, что запрет на посещение нацпарка озвучил талибский министр пропаганды добродетели и предотвращение порока Мухаммед Халед Ханафи. Он уточнил, что запрет будет действовать до тех пор, пока не придумают специальные правила, потому что туризм не жизненная необходимость.
"Наши жены и сестры не смогут посещать Банди-Амир, пока мы не установим для них правила. Силы безопасности, старейшины и полиция морали должны принять меры. Туризм – это не жизненная необходимость", – заявил чиновник.
Впрочем, какими должны быть правила и кто будет их придумывать Мухаммад Ханафи не разъяснил. Религиозные деятели провинции Бамиан, где расположен национальный парк Банди-Амир, обвиняют в несоблюдении предписаний по ношению хиджаба приезжих посетительниц. По их словам, нарушители исламского дресс-кода приезжают из других провинций или из-за границы.
- Администрация Афганистана под руководством движения "Талибан" в среду, 16 июля, объявила о запрещении деятельности всех политических партий, заявив, что они не отвечают интересам нации.
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