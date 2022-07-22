Об этом в эфире Еспресо заявил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Есть разные люди, люди на которых очень давит вся эта история, обстрелы и они начинают паниковать. Таких людей достаточно много. Многие женщины, дети - все они волнуются и их можно понять, потому что не каждому приходится судьба услышать прилеты и увидеть как зарево поднимается над мирными кварталами. Это довольно трудная моральная ситуация", - сказал он.

По его мнению, женщинам и детям нужно уезжать из города на более безопасные территории.

"Мужчинам нужно оставаться - помогать восстанавливать и защищать нашу территорию. Что касается эвакуации - есть эвакуация частными автомобилями, есть открытая дорога из города. Каждый день кто-то отправляется на другую территорию. Есть поезд, есть автобусы. Вопрос эвакуации не является проблемой - город не блокирован ", – добавил Евтушенко.

Глава районного ВА рассказал об условиях жизни, уезжающих из города.

"Их размещают в местах по типу школ, садиков. Это не является комфортным жильем, но когда на голову сыпятся "грады" - пожалуй, идет речь, чтобы иметь какое-то убежище от беды и не быть голодным. Есть минимальные потребности, но это не комфортные условия для людей, привыкших проживать в своих домах и квартирах", - подытожил Евтушенко.

22 июля российский агрессор снова обстрелял Никополь.