Женщина впервые стала губернатором штата Нью-Йорк
Демократка Кэти Гочул стала первой женщиной, возглавившей штат Нью-Йорк
Об этом сообщает AP .
Гочул принесла присягу губернатора в Капитолии штата в присутствии главной судьи штата Джанет Дифиоре.
"Я скажу жителям Нью-Йорка, я справлюсь с этой задачей. И я действительно горжусь тем, что избрана губернатором, и я не подведу их", - сказала Гочул.
До этого Гочул с 2015 была вице-губернатором штата.
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