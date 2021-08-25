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Женщина впервые стала губернатором штата Нью-Йорк

25 августа, 2021 среда
07:34

Демократка Кэти Гочул стала первой женщиной, возглавившей штат Нью-Йорк

Об этом сообщает AP .

Гочул принесла присягу губернатора в Капитолии штата в присутствии главной судьи штата Джанет Дифиоре.

"Я скажу жителям Нью-Йорка, я справлюсь с этой задачей. И я действительно горжусь тем, что избрана губернатором, и я не подведу их", - сказала Гочул.

До этого Гочул с 2015 была вице-губернатором штата.

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Демократическая партия
США
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